Tévez rondt transfer naar China af en is bestbetaalde speler van de planeet

Carlos Tévez is officieel speler van Shanghai Shenhua. Via de officiële kanalen maakt de Chinese club, getraind door Gustavo Poyet, melding van de Argentijn. Voor de bij Boca Juniors vertrokken Tévez is het een uitermate lucratieve overstap, want hij wordt de bestbetaalde speler van de planeet.

Hoewel Shanghai Shenhua geen meldingen doet over bedragen, doet in de media het bedrag van 722.000 euro per week de ronde. Daarmee troeft Tévez de andere grootverdieners op de planeet, spelers als Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Ezequiel Lavezzi en Oscar, ruimschoots af.

Bij Shanghai Shenhua wordt Tévez ploeggenoot van onder meer Fredy Guarín, Demba Ba en Obafemi Martins. “Hij maakt onze voorhoede veel sterker”, legt Shanghai Shenhua uit via de officiële kanalen. “Hij is de meest opwindende aanvaller in de historie van Argentinië. Met hem hopen we op meer fantastische wedstrijden voor onze fans.”

OFFICIEEL! Car£o$ T€v€z stapt over naar Shanghai Shenhua! T€v€z gaat circa 722.000 euro per week verdienen, een WERELDRECORD! #katsjing #cash Een foto die is geplaatst door Voetbalzone (@instavoetbalzone) op 28 Dec 2016 om 10:34 PST