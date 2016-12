Man United reserveert veertig miljoen: ‘Hij is klaar voor die club’

De transfer van Victor Lindelöf naar Manchester United is bijna rond. O Jogo meldt dat de verdediger voor veertig miljoen euro de overstap maakt en dat Benfica door variabelen daarna nog vijf tot tien miljoen bij zou kunnen verdienen. De gelimiteerde transfersom in het contract wordt volgens de krant op zestig miljoen bepaald.

De kans is aanwezig dat de club van manager José Mourinho deze week melding maakt van de komst van de 22-jarige Zweed en Henrik Larsson zou het mooi vinden als de deal doorgaat. De oud-spits van onder meer Feyenoord en Man United denkt dat zijn landgenoot het ook in zich heeft om te slagen op Old Trafford, zo vertelt hij aan DN.

“Hij speelt al op een hoog niveau, dus hij is klaar voor een club als Man United. Hij zit bij Benfica en is ook een basisspeler in de nationale ploeg van Zweden. Het zal er enkel om gaan dat hij zich aanpast aan een andere voetbalstijl, maar ik denk niet dat dat moeilijk gaat worden voor Lindelöf”, besluit Larsson.