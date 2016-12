‘Chelsea maakt haast en brengt bod van 25 miljoen euro uit’

Chelsea heeft een bod van 25 miljoen euro uitgebracht op Franck Kessié, zo weet France Football te melden. Manager Antonio Conte zou erg gecharmeerd zijn van de twintigjarige verdedigende middenvelder van Atalanta.

Het is onduidelijk hoe de vraagprijs van de club uit Bergamo luidt, maar het staat vast dat men de prijs door de enorme belangstelling hoog kan houden. Naast Chelsea zitten namelijk ook Liverpool, Arsenal, Manchester United, Barcelona en Juventus achter de tienvoudig international van Ivoorkust aan.

De club uit Turijn leek aanvankelijk de beste papieren te hebben in de strijd om de handtekening van Kessié, want Sky Italia berichte twee weken geleden nog dat Atalanta en Juventus het eens waren geworden over een bedrag van 75 miljoen euro. Naast Kessié zouden dan ook Mattia Caldara en Roberto Gagliardini naar Turijn moeten verhuizen.