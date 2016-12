‘Belachelijk dat Ziyech niet is opgeroepen, ze gaan hem zeker missen’

Bondscoach Hervé Renard van Marokko besloot Hakim Ziyech niet uit te nodigen voor de Afrika Cup. De beslissing is zeer omstreden. Oud-Ajacied Nourdin Boukhari snapt niets van de keuzeheer: Boukhari noemt het zelfs ‘belachelijk’.

“Een creatieveling als Ziyech gaan ze zeker missen. Ik vind hem sowieso beter dan Younès Belhanda. Ziyech heeft betere kwaliteiten en kan het verschil maken”, zegt Boukhari tegen Ajax Showtime. Volgens Boukhari wil het Marokkaanse publiek dat Ziyech alsnog wordt opgeroepen. “En ook het excuus dat hij niet lekker in de groep zou liggen snap ik niet. Iedereen speelt hem de bal toe in het Marokkaanse elftal en de spelers waren blij met hem.”

Voor Ajax is het niet ongunstig dat Ziyech niet is opgeroepen. “Als Ziyech bij Ajax blijft, is het fijn voor de club. Hij kan met zijn spel, doelpunten en assists Ajax kampioen maken, terwijl Feyenoord een steunpilaar moet gaan missen”, doelt Boukhari op Karim El Ahmadi, die wél is opgeroepen.