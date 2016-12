‘Koeman moet op zoek naar een nieuwe keeper: Stekelenburg doet het niet goed’

Everton lijkt een drukke transferperiode tegemoet te gaan en Morgan Schneiderlin en Memphis Depay zijn slechts twee van de spelers die in verband worden gebracht met the Toffees. Volgens voormalig Everton-middenvelder Leon Osman zou Ronald Koeman er echter goed aan doen een andere positie te versterken.

Hij is namelijk van mening dan Maarten Stekelenburg het niet heeft laten zien: “Ik denk dat Everton een spits en een keeper nodig heeft. De doelman heeft het wat mij betreft niet goed genoeg gedaan”, vertelt hij in gesprek met de BBC. “Iemand als Schneiderlin is juist niet nodig. Het middenveld is de sterkste linie. Ze hebbend daar James McCarthy, Idrissa Gueye, Gareth Barry. Tom Cleverley kan daar ook nog spelen, terwijl Ross Barkley wat dieper speelt.”

“Dat is waarschijnlijk hun sterkste linie, dus het verbaast mij dat Koeman daar versterking voor zoekt”, gaat hij verder. “Hij heeft natuurlijk al met Schneiderlin gewerkt en wil zijn ‘eigen spelers’ binnenhalen. Hij heeft er ongetwijfeld meer kijk op wat het beste is voor het team.”