‘Hij maakt een grote fout door Ziyech te passeren’

Hakim Ziyech is niet opgeroepen voor de Afrika Cup in Gabon en daar begrijpt Abdelhak Benchikha helemaal niets van. De 53-jarige trainer val Al-Ittihad uit Tanger zou een andere beslissing dan bondscoach Hervé Renard hebben genomen.

“In mijn ogen heeft Renard een grote fout gemaakt door Ziyech te passeren, die het uitstekend doet bij een grote club in Nederland”, aldus Benchikha in een interview met de krant Al-Massae. “Ziyech heeft onder grote druk een dappere beslissing genomen door voor Marokko te kiezen en had op zijn minst opgeroepen kunnen worden.”

De ‘zaak-Ziyech’ doet de Algerijn denken aan de situatie van Riyad Mahrez: “Hij had het lastig onder Vahid Halihodzic en mocht niet mee naar het WK. Doordat de bondsvoorzitter later ingreep, ging Mahrez alsnog naar Brazilië.” Ziyech speelde tot dusverre negen interlands en daarin kwam hij tot vijf doelpunten.