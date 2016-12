Update: Bondscoach neemt Ziyech definitief niet mee naar Afrika Cup

Ajax dacht Hakim Ziyech in januari geruime tijd kwijt te zijn vanwege deelname aan de Afrika Cup, maar volgens geruchten in de Marokkaanse media is de kans behoorlijk aanwezig dat Peter Bosz begin volgend jaar wel gewoon over zijn spelmaker kan beschikken.

Le Matin weet namelijk te melden dat bondscoach Hervé Renard heeft besloten de Ajacied niet op te roepen voor het toernooi. Terwijl andere deelnemende landen hun selectie al naar buiten hebben gebracht, blijft die van Marokko nog uit en dat is met reden. De keuze van Renard zou binnen de bond tot zoveel woede hebben geleid dat voorzitter Faouzi Lekjaa zijn veto over de hele selectie heeft uitgesproken.

Karim El Ahmadi van Feyenoord zit volgens dezelfde berichtgeving wel bij de groep die over een paar weken aan gaat treden in Gabon. Definitieve duidelijkheid over de deelname van Ziyech wordt spoedig verwacht.

Update 22 december 10.52 uur: Bondscoach neemt Ziyech definitief niet mee naar Afrika Cup

Ajax kan in januari gewoon over Hakim Ziyech beschikken. De Marokkaanse bond heeft donderdagochtend de definitieve 26-koppige selectie voor de Afrika Cup bekend gemaakt en de naam van de spelmaker ontbreekt op de lijst. Van de internationals die bondscoach Hervé Renard heeft opgeroepen, zullen er nog drie afvallen voordat het toernooi begint. Feyenoorder Karim El Ahmadi zit wel bij de uitverkorenen.