FC Twente behoudt proflicentie definitief: ‘Kregen vandaag bericht'

FC Twente heeft vlak voor de kerstdagen goed nieuws gekregen van de KNVB. De Tukkers verlaten na tweeënhalf jaar onder curatele definitief de gevreesde categorie 1 en stellen zo hun proflicentie veilig. Voor Twente was het ook noodzaak om deze maand naar categorie 2 op te schuiven: als de club voor het negende meetmoment op rij in categorie 1 werd geplaatst, zou volgens de reglementen de licentie worden ingetrokken.

Technisch- en commercieel directeur Jan van Halst toonde zich op de website van zijn club verguld met het nieuws: “Vandaag ontvingen wij de brief van de KNVB-licentiecommissie met daarin de bevestiging van het positieve nieuws. Er is - en wordt nog steeds - door velen keihard gewerkt aan het financiële herstel van de club. FC Twente ondervindt bijvoorbeeld veel steun van het Twentse bedrijfsleven.”

Twente maakte over het boekjaar 2015/16, mede dankzij kwijtscheldingen van schuldeisers, een winst van 7,8 miljoen euro en verwacht, dankzij onder meer de transfer van Hakim Ziyech naar Ajax, ook over dit boekjaar zwarte cijfers te kunnen schrijven. Toch benadrukt Van Halst dat Twente ‘er nog lang niet is’: “We zullen echt gedisciplineerd en strak onze financiële kaders moeten blijven volgen. We kunnen ons ook onder geen beding permitteren om terug te vallen.” Hij geeft aan dat de volgende stap het veiligstellen van een gemeentelijke garantie van 32 miljoen euro is, zodat de herfinanciering van de club volgend jaar plaats kan gaan vinden.