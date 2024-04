Ian Maatsen wil bij Borussia Dortmund blijven, dat verzekert de Duitse tak van Sky Sport. Maatsen heeft het erg naar zijn zin in Duitsland en Lees verder

Manchester City is geïnteresseerd in de diensten van Xabi Alonso, zo weet het Spaanse Diario AS te melden. De succestrainer van Bayer Leverkusen blijft sowieso Lees verder