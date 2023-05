Manchester United heeft zichzelf zaterdagmiddag op matchpoint gezet wat betreft kwalificatie voor de Champions League. De ploeg van manager Erik ten Hag was op bezoek bij AFC Bournemouth met 0-1 te sterk, maar een laat doelpunt van Liverpool in eigen huis tegen Aston Villa (1-1) stelde het feestje van the Red Devils een paar dagen uit.