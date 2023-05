United komt op matchpoint voor CL-voetbal na heerlijke halve omhaal Casemiro

Zaterdag, 20 mei 2023 om 18:05 • Noel Korteweg • Laatste update: 18:33

Manchester United heeft zichzelf zaterdagmiddag op matchpoint gezet wat betreft kwalificatie voor de Champions League. De ploeg van manager Erik ten Hag was op bezoek bij AFC Bournemouth met 0-1 te sterk, maar een laat doelpunt van Liverpool in eigen huis tegen Aston Villa (1-1) stelde het feestje van the Red Devils een paar dagen uit. Als the Reds hadden verloren, was het team van Ten Hag zaterdag al zeker geweest van Champions League-voetbal. United moet in de laatste twee wedstrijden (tegen Chelsea en Fulham op Old Trafford) nog één punt pakken om zich te kwalificeren voor het miljardenbal van volgend seizoen.

Ten Hag voerde geen wijzingen door vergeleken met het elftal dat vorige week startte in de thuiswedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers (2-0). Dat betekent dat Tyrell Malacia en Wout Weghorst opnieuw op de bank zaten. United moest het zaterdagmiddag doen zonder Marcus Rashford. De aanvaller voelde zich vrijdag niet lekker en was niet op tijd hersteld voor het duel met Bournemouth. Antony kon wederom op een basisplaats rekenen bij de ploeg van Ten Hag, terwijl ex-Feyenoorder Marcos Senesi aan de kant van Bournemouth startte.

?????? ????????????????! ?? Manchester United gaat met een voorsprong de rust in door deze heerlijke treffer van Casemiro! ?? ?? Schakel in voor de tweede helft! https://t.co/mp0DNEhLA8#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/DAiBGgGPwH — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) May 20, 2023

The Red Devils hadden slechts acht minuten nodig om op voorsprong te komen. Christian Eriksen zag de loopactie van Casemiro en bediende hem met een boogballetje. Senesi probeerde die pass te onderscheppen, maar raakte hem verkeerd waardoor hij de bal precies verlengde op Casemiro. De Braziliaan schoot vervolgens op knappe wijze met een halve omhaal hard achter Neto: 0-1. Even later moest David De Gea in actie komen na een schot van Dominic Solanke. De ex-Vitessenaar nam het doel van United met een hard en laag schot onder vuur, maar zag hoe de Spaanse sluitpost die inzet stopte.

Solanke kon op slag van rust opnieuw gevaarlijk worden na een prima voorzet van Adam Smith, alleen landde zijn kopbal op het dak van het doel. United, dat in het eerste half uur van de wedstrijd domineerde, stond even onder druk in de laatste minuten van het eerste bedrijf, al werd er wel stand gehouden. Bournemouth bleef De Gea ook na rust onder vuur nemen, daar de Spanjaard na nog geen twee minuten moest antwoorden op een schot van David Brooks. Weghorst viel na een uur spelen in en kon vier minuten later meteen op het scorebord komen, ware het niet dat hij zijn inzet weggebokst zag worden door Neto.

De Braziliaanse doelman bewees zijn waarde een kwartier voor tijd opnieuw, toen hij een volley van Bruno Fernandes op knappe wijze uit het doel hield. Bournemouth probeerde de gelijkmaker in de eindfase te forceren en dat lukte ruim tien minuten voor tijd ook nog bijna. Het was Dango Ouattara die Kieffer Moore wegstuurde, maar laatstgenoemde stuitte op de voeten van De Gea, die uitstekend uit zijn doel kwam. United kon hier en daar nog dreigend worden op de counter, maar een doelpunt zou niet meer vallen in het Vitality Stadium.