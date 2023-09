Ziyech denkt eerste voor Galatasaray te maken, maar krijgt goal niet op naam

Zaterdag, 16 september 2023 om 21:01 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:20

Hakim Ziyech heeft zich bij zijn debuut voor Galatasaray direct laten gelden. De aanvallende middenvelder annex vleugelspits mocht tegen Samsunspor 45 minuten meespelen en leverde daarin zijn eerste assist af. Zelf leek Ziyech aanvankelijk te denken dat het zijn doelpunt was, maar onderweg had Mauro Icardi de bal bewust verlengd. Gala won met 4-2 en neemt zo de koppositie weer in handen in de Süper Lig.

Twee vroege goals van Kerem Aktürkoglu brachten Galatasaray op rozen. De linkeraanvaller schoot eerst een stuiterende voorzet van Icardi binnen, om in de 28ste minuut een voorzet van Dries Mertens met een fraaie voetbeweging ineens af te maken: 2-0. Aktürkoglu gaf via een hoekschop de assist op de derde treffer van Galatasaray, vlak voor rust, binnengekopt door Abdülkerim Bardakci: 3-0.

¡CABEZA DE MAURO ICARDI! ¡QUÉ BOLA DE HAKIM ZIYECH!pic.twitter.com/RVFF8OOYg1 — Football Report (@FootballReprt) September 16, 2023

Bij het begin van de tweede helft mocht Ziyech zijn debuut maken. De voormalig Ajacied kwam op zijn vertrouwde positie rechts voorin terecht in plaats van Tetê. Galatasaray moest al in de eerste minuut een tegentreffer slikken van voormalig NEC'er Landry Dimata: 3-1. Het werd in de 61ste minuut zelfs verrassend 3-2 door een goal van Carlo Holse. Galatasaray bouwde de marge vervolgens weer uit naar twee. Ziyech dribbelde van rechts naar binnen en lanceerde een hard schot richting het doel van Samsunspor. De bal viel schitterend binnen en Ziyech salueerde naar het publiek. De treffer kwam echter op naam van Icardi, die de bal met het hoofd bewust nog even verlengde.