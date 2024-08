Xherdan Shaqiri keert na 2,5 jaar in de VS terug naar Europa

Xherdan Shaqiri heeft besloten zijn clubcarrière te vervolgen in Europa. De aanvallende middenvelder tekent bij FC Basel, dat hem voor drie seizoenen heeft vastgelegd.

Shaqiri is zeker geen onbekende van Basel. De in Kosovo geboren Zwitsers international doorliep de jeugdopleiding van Basel en na drie jaar in het eerste team te hebben gespeeld, verdiende hij in de zomer van 2012 een transfer naar Bayern München.

De nu 32-jarige Shaqiri heeft twaalf jaar na zijn vertrek uit het St. Jakob-Park besloten terug te keren op de plek waar het voor hem allemaal begon. "Het vervult mij met trots en ik ben erg blij dat ik vandaag bij FC Basel kan terugkeren", laat een dolblije Shaqiri optekenen op de clubwebsite.

"Sinds mijn jeugd ben ik nauw verbonden met de club en de regio. Als fan en uiteraard ook als speler. Ik voltooide mijn voetbalopleiding in Basel en kon toen mijn internationale carrière lanceren. Nu wil ik graag weer aanvallen met FCB en ik kan haast niet wachten tot het moment om onze fans weer in de Joggeli (bijnaam St. Jakob-Park, red.) te zien."

Shaqiri stond, inclusief een huurperiode van een half jaar bij Inter, drie jaar onder contract bij Bayern. Inter besloot hem in de zomer van 2015 definitief over te nemen van der Rekordmeister. Nog diezelfde zomer werd Shaqiri verkocht aan Stoke City, waar hij na drie jaar een transfer naar Liverpool verdiende.

Daar werd hij onder Jürgen Klopp nooit een onbetwiste basisspeler. In de zomer van 2021 volgde een vertrek naar Olympique Lyon, waarna hij een half jaar later naar Chicago Fire vertrok. Namens de Amerikaanse ploeg speelde hij 75 duels, waarin hij goed was voor 16 goals en 13 assists. Deze zomer was hij transfervrij.

Shaqiri slaagde er vrijwel altijd in om te pieken op internationale eindtoernooien. Met zijn prachtige goal afgelopen EK tegen Schotland (1-1) werd hij de eerste speler ooit die erin slaagde om op in drie opeenvolgende EK's en WK's een doelpunt te maken. Na het EK, dat voor Zwitserland eindigde in de kwartfinale, zette hij een punt achter zijn interlandloopbaan.