Xavi Simons schittert voor RB Leipzig én is woest op collega Benjamin Sesko

Xavi Simons heeft zaterdagmiddag een absolute hoofdrol vertolkt tegen FSV Mainz. De speler van RB Leipzig tekende voor de openingstreffer en was ook belangrijk bij het tweede en laatste doelpunt van de wedstrijd, van Willi Orbán: 0-2. Na rust was Simons woest op collega Benjamin Sesko, die in plaats van af te leggen voor eigen succes ging en jammerlijk faalde. Leipzig is met 17 punten de koploper in de Bundesliga, al kan Bayern München nog op gelijke hoogte komen.

Mainz begon agressief aan het duel, en zette de bezoekers flink onder druk. Tot echt grote kansen leidde dat echter niet, al scheelde het weinig of Jonathan Burkardt zou, na een slim passje van ex-PSV'er Phillipp Mwene, het net gevonden hebben. De inzet van de spits werd op het allerlaatste moment gekeerd door Orbán.

Doordat Mainz aanvallend speelde, liet het ook regelmatig ruimte achter zich. Dat bood mogelijkheden voor Leipzig, dat zijn kansen rook en in de twintigste minuut keihard toesloeg. Een strakke inspeelpass van Amadou Haïdara belandde bij Simons, die opendraaide, meerdere verdedigers achter zich liet en door de benen van doelman Robin Zentner schoot: 0-1.

Het Mainz van trainer Bo Henriksen kreeg een kleine tien minuten voor rust een nieuwe tik te verwerken en opnieuw was er een belangrijke rol weggelegd voor Simons. De Oranje-international slingerde de bal vanaf de rechterkant bij de tweede paal, waar Loïs Openda Zentner onder vuur nam met een volley. Zentner verwerkte de bal slecht, waardoor de rebound een prooi was voor Orbán: 0-2. Het was voor de Hongaarse centrumverdediger zijn eerste competitietreffer sinds mei 2023.

Na rust had Leipzig, waar naast Simons ook Lutsharel Geertruida basisspeler was, geen haast om het doel van Zentner op te zoeken. Dat hoefde ook niet per se, want Mainz was lange tijd aanvallend onmachtig. Het gevaarlijkste moment van de thuisploeg kwam van de voet van Anthony Caci, wiens heerlijke pegel net te veel effect had en dus net naast het doel van Péter Gulácsi vloog.

Leipzig loerde op de counter en het was een klein wonder dat het niet 0-3 werd. De eerste mogelijkheid werd om zeep geholpen door Arthur Vermeeren, na goed voorbereidend werk van Simons. Enkele minuten later ging Sesko in alle vrijheid af op Zentner. De Sloveen had af moeten leggen op Simons, maar ging voor eigen succes en miste.

Simons was woest, en liet dat met wilde gebaren jegens zijn Leipzig-collega blijken. Ogenlikken later kreeg Sesko een soortgelijke kans als even daarvoor. Ditmaal was er niemand in de buurt om op af te leggen, maar opnieuw stuitte het toptalent op Zentner. In de slotfase zakte het tempo aanzienlijk, en bleven grote kansen achterwege.