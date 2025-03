Xavi Simons meldt zich als grote held van RB Leipzig bij het Nederlands elftal

RB Leipzig staat gedeeld vierde in de Bundesliga na de 2-0 overwinning op Borussia Dortmund. De Oost-Duitsers hebben net als Eintracht Frankfurt 42 punten verzameld, al komt de beul van Ajax zondag pas in actie. Xavi Simons liet zich kort voor het tweeluik van het Nederlands elftal met Spanje in de kwartfinale van de Nations League zien aan bondscoach Ronald Koeman.

Simons bracht Leipzig na ruim een kwartier spelen aan de leiding. Dortmund-doelman had nog een antwoord op een knal van Benjamin Sesko, maar was kansloos op de rebound van de alerte Oranje-international, die zijn goal uitgebreid vierde. De bezoekers hadden geluk toen Ridle Baku namens de thuisploeg de lat raakte. Een minieme voorsprong derhalve na 45 minuten spelen voor Leipzig.

Dortmund keek twee minuten na rust tegen een 2-0 achterstand aan. Simons slingerde een hoekschop voor het doel en Loïs Openda tekende vervolgens voor het tweede doelpunt van die Roten Bullen. De spanning had snel terug kunnen keren, ware het niet dat de ongelukkige Maximilian Beier op de lat kopte voor Dortmund.

De bedrijvige Serhou Guirassy probeerde het wel voor Dortmund, maar het ontbrak BVB vaak aan stootkracht. Ondertussen werd de trefzekere Openda na een uur afgelost door verdediger Lukas Klostermann, in een poging om de 2-0 voorsprong over de streep te trekken.

Bij Dortmund verscheen Jamie Gittens binnen de lijnen in de slotfase en de aanvaller zette doelman Péter Gulácsi direct een aantal keer aan het werk. De moegestreden en zeer belangrijke Simons ging tien minuten voor het einde naar de kant, met Tidiam Gomis als zijn vervanger.

Leipzig was content met de 2-0 voorsprong en Dortmund wist de aansluitingstreffer simpelweg niet te maken. Simons en consorten doen volop mee om de Champions League-plekken in de Bundesliga, terwijl het elftal van Niko Kovac blijft hangen op de teleurstellende elfde plek.

Een geslaagde avond dus voor Simons met een doelpunt en een assist. De aanvallende middenvelder meldt zich maandag met een goed gevoel bij het Nederlands elftal, dat donderdag 20 maart en zondag 23 maart aantreedt tegen Spanje.