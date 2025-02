Wim Kieft noemt Keuken Kampioen Divisie-spits die 'beter kan voetballen' dan Wout Weghorst

Wim Kieft is onder de indruk van Henk Veerman. De analist vertelt in de podcast KieftJansenEgmondGijp dat hij regelmatig naar Keuken Kampioen Divisie-duels kijkt, en daarbij valt de spits van FC Volendam hem positief op.

“Ik heb er altijd heel lacherig over gedaan, over Henk Veerman. Maar die Henk Veerman kan echt goed voetballen. Natuurlijk in een tempo lager, maar hij kan beter voetballen dan Wout Weghorst”, maakt Kieft meteen een vergelijking met de spits van Ajax.

René van der Gijp vraagt zich af of Veerman bij Ajax vaker zou scoren dan Brian Brobbey. “Ik denk het wel”, zegt Kieft. “Dat is op zich al triest”, reageert Van der Gijp lachend.

“Nee, maar hij kan goed voetballen, man”, vervolgt Kieft. “Natuurlijk speelt hij een niveautje lager, maar hij doet hele leuke dingen. Het ziet er natuurlijk niet uit allemaal, dat weet ik ook wel.”

Veerman is volgens Van der Gijp niet de enige speler van Volendam die goed is, maar nét niet goed genoeg voor een stap hogerop: dat geldt volgens hem ook voor Robert Mühren. Kieft is het daar wel mee eens.

Veerman en Mühren zijn momenteel met Volendam koploper van de Keuken Kampioen Divisie. Nummer twee Excelsior kan, als het maandagavond wint van Jong Ajax, wel naderen tot op één punt.

Zowel Veerman als Mühren scoorde dit Keuken Kampioen Divisie-seizoen tot dusver vijftien keer. Alleen Zakaria Eddahchouri, de inmiddels vertrokken spits van Telstar, maakte meer goals: zeventien.