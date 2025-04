Willem van Hanegem prijst 1 speler van Ajax: 'Je weet wat je krijgt'

De invallers van Ajax hebben een goede beurt gemaakt, zo schrijft Willem van Hanegem in zijn column namens het Algemeen Dagblad. De clubicoon van Feyenoord noemt spits Wout Weghorst in het bijzonder.

Bij een 1-0 achterstand bracht Francesco Farioli eerst Steven Berghuis en Weghorst. Tien minuten later volgden Kian Fitz-Jim en Oliver Edvardsen.

Edvardsen wist de 1-1 te maken na een goede actie van Steven Berghuis, waarna Weghorst op aangeven van Fitz-Jim de eindstand van 1-2 noteerde.

“Je weet wat je krijgt als je Wout Weghorst binnen de lijnen brengt”, laat Van Hanegem optekenen. “Hij brengt altijd iets teweeg en dit keer niet alleen Weghorst, maar ook de andere invallers.”

De Kromme is van mening dat Ajax mazzel heeft gehad in Tilburg. “Ze kwamen wel goed weg dat ze in Zeist die overtreding van Kian Fitz-Jim helemaal niets vonden, maar ook met 2-2 zou er niets aan de hand zijn.”

Na de 1-2 zege op Willem II kan Ajax plaatsing voor de competitiefase van de Champions League zo goed als niet meer ontgaan. Met nog vijf duels te spelen genieten de Amsterdammers een voorsprong van veertien punten op nummer drie Feyenoord.

De voorsprong op nummer twee PSV bedraagt nog altijd negen punten. Ajax komt zondag weer in actie, op bezoek bij FC Utrecht.