Willem van Hanegem: 'Het is geen ramp dat hij niet meedoet bij Feyenoord tegen Inter'

Willem van Hanegem blikt alvast vooruit op Inter - Feyenoord in de achtste finale van de Champions League. De columnist van het Algemeen Dagblad vindt het niet erg dat één speler dinsdag in Milaan ontbreekt aan Rotterdamse zijde.

''Dat Ibrahim Osman geschorst is in Milaan, is geen ramp'', zo oordeelt Van Hanegem in zijn bijdrage van maandag. Om er wel direct aan toe te voegen: ''Al vond ik die gozer in De Kuip tegen Inter niet eens onaardig spelen hoor.''

''Maar nu moet Igor Paixão gewoon weer op zijn vertrouwde plek worden gezet, als linkerspits. Maar goed, ik denk dat de strijd al gestreden is'', verzucht Van Hanegem. Feyenoord verloor in de heenwedstrijd met 0-2 en ziet het Champions League-avontuur dus aan een zijden draadje hangen.

Van Hanegem denkt dat Feyenoord alleen in theorie nog kans maakt op een plaats in de kwartfinale van het miljardenbal. ''Ja, Monza maakte zaterdag twee goals tegen Inter. Maar ik krijg bij die ploeg toch sterk het idee dat als het niveau omhoog moet, ze dat ook gewoon kunnen. Dus 0-2 achter tegen Monza en gewoon 3-2 winnen.''

De oud-trainer van de Rotterdamse club vond niet dat Inter vorige week een wereldprestatie afleverde op Nederlandse bodem, ondanks de comfortabele zege. ''Ze verdedigden goed en waren altijd in controle.''

Van Hanegem is uiteraard niet blij met de Europese nederlaag van Feyenoord, maar hij gunt Stefan de Vrij wel alle succes met Inter. ''Dat Het Legioen hem woensdag een prachtig applaus gaf, vond ik mooi.''

''De Vrij is niet haantje de voorste om dat op te eisen, hij blijft op de achtergrond. Al liet hij wel zijn tanden zien toen hij was bestolen door makelaarskantoor SEG en de rechtbank hem in het gelijk stelde'', aldus Van Hanegem.