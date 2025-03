Van Hanegem zag grote dissonant bij Feyenoord: 'Ik dacht dat hij helemaal niet meedeed'

Voor Willem van Hanegem komt de 0-2 nederlaag van Feyenoord tegen Inter in de achtste finale van de Champions League niet als een verrassing. ''Hoe vaak je ook tegen Inter speelt, met deze groep ga je heel weinig winnen'', verzucht de clubicoon van de Rotterdammers twee dagen later.

Van Hanegem keek woensdagavond op toen hij de opstelling van Feyenoord onder ogen kreeg. De voormalig coach van de Champions League-deelnemer vond het namelijk niet logisch dat trainer Robin van Persie ervoor koos om Igor Paixão op het middenveld te posteren.

''De laatste wedstrijden was hij in goede doen en nu moest hij centraal spelen. Ik dacht dat hij helemaal niet meedeed. Ik zou hem gewoon op zijn vaste plaats zetten'', geeft Van Hanegem mee aan Van Persie in de Willem&Wessel-podcast van het Algemeen Dagblad.

Paixão was tegen Inter behoorlijk bedrijvig in de beginfase, al werd dat gaandeweg de eerste helft in De Kuip wel steeds minder. De Braziliaanse vleugelaanvaller kon uiteindelijk ook niet voorkomen dat Feyenoord met 0-2 verloor en dat het avontuur in de Champions League aan een zijden draadje hangt.

Van Hanegem doet in de podcast van deze week tevens zijn beklag over de arbitrage. De Kromme is namelijk niet te spraken over het optreden van de Noorse scheidsrechter Espen Eskas tijdens Feyenoord - Inter.

''Ze worden nog betaald ook. Feyenoord heeft dat extra, dat ze benadeeld worden. En weet je hoe dat komt? Vroeger ook, door dat gezeik van het publiek'', zo oordeelt de immer kritische Van Hanegem.

Eskas deelde geel uit aan Ibrahim Osman na een wat onbesuisde tackle, waardoor de aanvaller geschorst is voor de returnwedstrijd tegen Inter. Daarnaast weigerde hij Feyenoord een penalty te geven toen Ayase Ueda na een duel met Stefan de Vrij naar de grond ging in de zestien.