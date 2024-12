Willem II overwintert knap in linkerrijtje van Eredivisie; druk op NEC-trainer Meijer neemt toe

Willem II heeft het kalenderjaar zondag uitstekend afgesloten. De ploeg van Peter Maas kwam in eigen huis sterk voor de dag tegen NEC, dat met een 4-1 nederlaag terug naar Nijmegen wordt gestuurd. Willem II klimt daarmee naar de negende plek in de Eredivisie en overwintert dus in het linkerrijtje. De druk op Rogier Meijer zal toenemen, nu NEC al zes wedstrijden op rij niet meer heeft gewonnen. De Nijmegenaren staan twaalfde.

Willem II nam in de twintigste minuut de leiding. De Tilburgers kregen daarbij hulp van NEC-verdediger Iván Márquez, die een voorzet van Nick Doodeman in eigen doel kopte: 1-0.

Vier minuten later kwam NEC alweer op gelijke hoogte. Een kopbal van Vito van Crooij werd nog gekeerd door Thomas Didillon-Hödl, waarna Koki Ogawa de gelijkmaker intikte in de rebound: 1-1.

Het bleef in die fase doelpunten regenen, want Willem II scoorde na een klein half uur spelen opnieuw. Jeremy Bokila stond helemaal vrij en kon een vrije trap van Doodeman inkoppen: 2-1.

NEC voerde de druk na rust op en kwam in de zestigste minuut dicht bij een nieuwe gelijkmaker. Ogawa kreeg de bal gelukkig voor de voeten op tien meter voor het doel en had moeten scoren, maar zag Didillon-Hödl redding brengen.

Enkele minuten later claimde NEC een penalty vanwege een handsbal van Raffael Behounek, die met zijn arm een schot op doel blokte. Scheidsrechter Richard Martens wilde er echter niets van weten en gaf Ogawa zelfs geel vanwege de felle protesten.

Willem II sloeg korte tijd later toe via een counter. Opnieuw was het Doodeman die de assist verzorgde, ditmaal door breed te leggen op Ringo Meerveld. De aanvallende middenvelder kon de bal simpel binnenschieten: 3-1.

Het verzet van NEC was gebroken. Willem II-invaller Emilio Kehrer zag een prachtig doelpunt afgekeurd worden wegens buitenspel, maar in de 86ste minuut viel de 4-1 alsnog. Boris Lambert kopte een hoekschop binnen van Doodeman, die daarmee op liefst drie assists kwam deze wedstrijd.