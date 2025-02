Wilfred Genee ontbreekt dit keer helemaal in Vandaag Inside: 'Hij heeft geen vakantie, maar...'

Wilfred Genee ontbreekt vrijdagavond als presentator in Vandaag Inside. Hélène Hendriks, die regelmatig aanschuift als tafelgast in de populaire talkshow, neemt derhalve voor een keer de presentatie voor haar rekening.

Hendriks introduceert de gasten René van der Gijp, Dyantha Brooks en Johan Derksen en legt daarna uit waarom Genee niet op de presentatiestoel zit: 'Wilfred kon geen oppas regelen. Hij is niet op vakantie, maar hij kon geen oppas vinden voor zijn kinderen.''

''Maandag is Wilfred er ook niet. Dus dan zit ik er ook nog'', voegt Hendriks daar direct aan toe. Genee was onlangs te laat in de studio in Hilversum omdat er brand was uitgebroken vlak achter zijn huis in het Utrechtse Soest.

Genee maakte, toen hij eenmaal zijn entree maakte in Vandaag Inside, een zeer geschrokken indruk. Brooks, die vrijdag dus als tafelgast aanwezig is, fungeerde toen in de openingsminuten als presentatrice.

Hendriks merkt na de opening op dat ze een drukke week achter de rug heeft met de analyse en verslaggeving van de Nederlandse clubs in Europa. ''Ik heb gisteren dus tot 02.30 zitten analyseren bij Ziggo Sport'', klinkt het enigszins spottend uit haar mond.

''Lieverd, je hebt drie dagen zitten analyseren. Op een gegeven moment ben je er helemaal klaar mee'', aldus Van der Gijp, die van Hendriks hoort dat ze voor wedstrijden een uur en een kwartier analyseert. ''Dat is te lang'', concludeert Gijp. ''Drie kwartier zou maximaal moeten zijn.''

''Ik weet nog dat ik een keer met Johan (Derksen, red.) zat, en toen was het 00.30. Toen zei ik dat ik Bale ook niet zo'n goede speler vond. Toen dacht ik: nu moet ik stoppen'', zegt Van der Gijp met een lach op zijn gezicht.