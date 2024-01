Wilfred Genee noemt einddatum Vandaag Inside: ‘Dan is het mooi geweest’

Wilfred Genee sorteert voorzichtig voor op een breuk met Johan Derksen en René van der Gijp. De presentator van het succesvolle Vandaag Inside zag de opgelopen twee weken hoe collega Hélène Hendriks met een spin-off, ditmaal genaamd De Oranjewinter, opnieuw een uitstekende vervanger bleek.

Hendriks vulde met De Oranjewinter op SBS 6 de leegte op die Vandaag Inside vanwege de winterstop achterliet. De talkshow presteerde met ongeveer een miljoen kijkers per uitzending boven verwachting goed, nog beter dan De Oranjezomer een half jaar eerder deed.

"Een bedreiging? Nee, absoluut niet", reageert Genee in RTL Boulevard. "Ik vind het alleen maar goed dat ze er is en dat we ook een back-up hebben en dat doet Hélène echt heel goed. Daarnaast is het natuurlijk zo: zolang wij scoren zoals we hebben gescoord de laatste tijd, zie ik dat niet helemaal zo."

Al sinds de zomer van 2008 is Genee samen met Van der Gijp en Derksen op televisie. Met hun voetbalprogramma was dat elke maandag en vrijdag, sinds begin 2022 is het trio zelfs dagelijks op tv met Vandaag Inside.

Genee houdt al rekening met een afscheid. "Als het nu zou stoppen, zou ik het ook goed vinden. Dat bedoel ik in de zin van: als het een keer ophoudt... Het houdt toch een keer op."

Zijn tafelgenoten beginnen bovendien op leeftijd te raken. "Johan wordt 75 over drie weken, René is in de zestig, ik in de vijftig en we doen dit al heel lang. Er komt een keer een einde aan. Nou, we hebben nog een contract voor anderhalf jaar. Dan is het toch wel mooi geweest?” De einddatum zou dan 1 juli 2025 zijn.

Genee heeft de afgelopen weken niet aan de buis gekluisterd gezeten om De Oranjewinter te bekijken. "Ik heb er stukjes van gekeken en de stukjes die ik zag, zagen er uitstekend uit. Het was een leuke sfeer, wat meer cozy met dat haardvuur erbij en zo. Het zag er hartstikke goed uit."

Maandag is Genee met Vandaag Inside terug op SBS 6. De talkshow begint om 21:35 uur.

