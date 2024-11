Wilfred Genee geeft antwoord op de vraag of Johan Derksen dinsdagavond weer aanschuift

Het is nog onduidelijk of Johan Derksen dinsdagavond ‘gewoon’ weer aanschuift in Vandaag Inside, zo zegt presentator Wilfred Genee tegenover Radio 538. Genee geeft aan dat hij Derksen gaat proberen te bellen.

Derksen liep maandagavond al bij het begin van de uitzending van Vandaag Inside weg. Het was het gevolg van een al langer sluimerende ruzie tussen de oud-linksback en presentator Genee, een akkefietje dat maandagavond tot uitbarsting kwam. "Krijg lekker de tering", zei Derksen onder meer.

In de 538 Ochtendshow bespreekt Genee dinsdagochtend de toekomst van het spraakmakende televisieprogramma. De presentator weet nog niet of Derksen dinsdag terugkeert. “Ik heb echt geen idee, dat kan ik echt niet inschatten.”

Genee zelf weet wel wat hij wil. ‘Wat mij betreft maken we het seizoen lekker met z’n drieën af, desnoods met frisse tegenzin, en schudden we elkaar daarna de hand.”

“Probeer het nog even vol te houden tot het einde van het seizoen, geef elkaar dan een hand en zeg: ‘Jezus, wat hebben wij fantastische televisie gemaakt met z’n drieën’. Zo zou het moeten zijn”, aldus Genee.

Genee hoopt dat Derksen er dinsdag weer bij is. “Dat zal toch wel moeten? Ik ga hem denk ik wel even bellen. Of het nut heeft weet ik niet. Johan zit waarschijnlijk in een stemming dat hij een beetje koppig is. Het is een belangrijke dag met de Amerikaanse presidentsverkiezingen.”

De uitzending van Vandaag Inside staat dinsdag om 21.35 uur op het programma. Maandagavond keken 1,19 miljoen mensen naar de uitzending waarin Derksen al vroeg besloot om te vertrekken. Veel mensen schakelden later in om de start van de uitzending terug te kijken.