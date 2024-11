Weghorst bijt van zich af: 'Ik denk dat niemand dit weet, maar ik ga het gewoon zeggen'

De benutte strafschop van Wout Weghorst tijdens Nederland - Hongarije (4-0) blijft de gemoederen bezighouden. De aanvaller wordt na afloop bij ESPN gevraagd of hij overwoog om de strafschop bewust te missen uit respect voor de Hongaren. Voor dat penaltymoment lag de wedstrijd enige tijd stil door het medisch noodgeval bij Ádám Szalai, die is stabiele toestand naar het Amsterdam UMC is vervoerd. Weghorst snapt niets van de 'rare' vraag.

"Het is natuurlijk moeilijk wat er aan het begin gebeurde. Je krijgt natuurlijk heel snel mee wat de ernst van de situatie is. Dat zie je wel, maar uiteindelijk probeer je dat van je af te spelen." Szalai werd na een medische behandeling aan het veld in stabiele toestand naar het Amsterdam UMC vervoerd.

Snel werd duidelijk dat het de goede kant op ging met Szalai. "Dat is heel fijn om te horen. En vervolgens is het super raar dat je weer moet voetballen en nog vreemder dat je dan een penalty moet nemen. Dan sta je tien minuten stil en moet je opeens een penalty nemen, ik denk dat één van mijn moeilijkste was."

Oranje begon vlak voor de hervatting warm te draaien door de bal over te spelen. "Eerst wil je dat uit respect niet doen, en sta je gewoon te wachten. Maar uiteindelijk moest ik wel warm worden, want ja..."

Direct na de hervatting van de wedstrijd floot de arbiter voor een strafschop, die werd binnengeschoten door Weghorst. De aanvaller krijgt de vraag van verslaggever Pascal Kamperman of hij eraan dacht om de bal uit respect over of naast te schieten.

Weghorst fronst bij het horen van de vraag. "Nee, dit vind ik een rare vraag. Nee, natuurlijk niet. Ik vind het een beetje een gekke vraag als ik eerlijk ben. Uiteindelijk is dat iets wat gebeurt, de wedstrijd gaat verder."

"Het leven van die man is natuurlijk veel belangrijker dan voetbal, alleen ja, als er overleg is en ze bepalen dat de wedstrijd verder gaat, gaat de wedstrijd verder. En als ik dan een penalty krijg ga ik hem niet naast schieten, toch? Of wel?"

Weghorst vindt niet dat hij te ver ging door zijn doelpunt te vieren. "Het mooiste van allemaal nog, en ik denk dat niemand dit weet. Maar ik ga het gewoon zeggen: Ik ben naar binnen gegaan en heb een shirtje geruild met Orbán. Maar ik ging er vooral naartoe om te vragen hoe het met hem (Szalai,, red.) ging. Ik weet niet of jullie dat ook op alle camera's hebben? Nee, soms is dat wel lastig", aldus Weghorst.