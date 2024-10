'We wisten al dat zij anti-Ajax-voetbal zouden gaan spelen'

Peter Maes denkt dat zijn Willem II niet het onderste uit de kan heeft gehaald door met 1-0 te verliezen van Ajax in de Johan Cruijff ArenA. De Belgische oefenmeester had al verwacht dat collega Francesco Farioli van systeem zou veranderen en anticipeerde daar op door eveneens met vijf verdedigers aan te treden, zo spreekt hij na afloop van de wedstrijd uit voor de camera van ESPN.

"Ja, er had wel meer in gezeten", zegt een gedecideerde Maes. "Als wij die penalty krijgen en we scoren, dan heb je een andere wedstrijd. En er was nog de kans voor Cisse (Sandra, red.), die hij niet goed uitspeelde met Kyan (Vaesen, red.)." Willem II dacht in de eerste helft recht te hebben op een strafschop na hands van Ahmetcan Kaplan, maar de Turkse verdediger bleek de bal buiten het strafschopgebied te hebben getoucheerd met zijn hand.

Tegen de Tilburgers trad Ajax aan in een systeem dat verdedigend veel leek op een 5-2-3-formatie. "Ik denk dat dat niks met ons te maken had", reageert Maes op de systeemwijziging van de Amsterdammers. "Dat was, denk ik, om de ingewisselde spelers beter in hun kracht te laten spelen." Ajax begon met tien andere spelers aan het duel dan tijdens de 0-3 overwinning op FK Qarabag donderdag.

"We wisten wel dat zij een beetje anti-Ajax in een driemans- of vijfmansverdediging zouden gaan spelen en daar hebben we op geanticipeerd, want normaal komen wij ook gewoon met vier verdedigers voor de dag. Ik denk dat we dat goed opgelost hebben."

Maes kijkt dan ook, ondanks de nederlaag, met een positief gevoel terug op het vertoonde spel van zijn ploeg. "Ik denk dat we goed in de wedstrijd zaten. We hebben de middenvelders van Ajax goed geïsoleerd, ook al speelden we met vijf achterop."

Het lukte Willem II niet tot nauwelijks om een slotoffensief op de mat te leggen. "Ik heb wel overwogen om nog een aanvaller te brengen, maar dan geef je ook meer weg", zo redeneert de verliezende trainer.

Door de nederlaag blijven de Tricolores steken op een verdienstelijke tiende plaats in de Eredivisie, met twaalf punten uit tien wedstrijden. Volgende week zaterdag vervolgt het de competitie met de thuiswedstrijd tegen FC Twente.