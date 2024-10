Waanzinnige statistiek voor Ajax-speler Carlos Forbs, ondanks pijnlijke start van uitleenbeurt

Carlos Forbs is de op een na snelste speler in de Premier League, zo blijkt uit cijfers van Opta. De verhuurde Ajacied moet enkel Oranje-international Micky van de Ven (Tottenham Hotspur) voor zich dulden met zijn indrukwekkende sprintsnelheid. Verder is de start van Forbs bij Wolverhampton Wanderers nog niet om over naar huis te schrijven.

Forbs tikt een snelheid van 36,5 kilometer per uur aan, waarmee hij spelers als Anthony Elanga (35,9), Erling Haaland (35,7) en Gabriel Martinelli (35,6) te snel af is.

Naast Forbs staan er met Yankuba Minteh (35,4) en Mohammed Kudus (35,3) nog twee voormalig Eredivisionisten in de top twintig. Van de Ven is momenteel de absolute sprintkoning in de Premier League.

De linksbenige verdediger tikte dit seizoen volgens Opta en Sky Sports reeds een topsnelheid van 37,1 kilometer per uur aan. Vorig jaar noteerde Van de Ven zelfs een topsnelheid van 37,8 kilometer per uur.

Deze mooie statistiek is een van de weinige lichtpuntjes voor Forbs sinds zijn terugkeer in Engeland. Tijdens vijf officiële wedstrijden maakte hij deel uit van de wedstrijdselectie van Wolverhampton Wanderers.

Slechts één keer stond Forbs in de basis en in drie wedstrijden kwam hij als invaller binnen de lijnen. In 137 minuten wist de jonge Portugees nog geen bijdrage te leveren aan doelpunten van the Wolves.

Op deze manier lijkt de kans klein dat de Engelse club Forbs definitief gaat overnemen van Ajax. Indien de pijlsnelle buitenspeler in tien Premier League-duels in de basis start, moet Wolverhampton hem definitief overnemen.