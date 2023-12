VZ Weekend Quiz: Welke speler heeft interlands voor 2 landen gespeeld?

Voetbalzone presenteert elk weekend de VZ Weekend Quiz. Ben jij een échte voetbalkenner? We gaan erachter komen! Dit is de kans om je kennis van 's werelds meest geliefde sport te testen en te bewijzen dat jij de ware voetbalexpert bent. Doe mee, test je kennis en daag je vrienden uit om te zien wie de ultieme quizkampioen wordt.

De VZ Weekend Quiz is (nog) niet helemaal te spelen op de Android App. Via de mobiele website is hij wel toegankelijk. We proberen dit zo spoedig mogelijk ook via deze weg aan te bieden.

1. Interviewer: "Wat zou je zijn als je geen voetballer was geworden?" Speler: "Een maagd." Van wie is deze uitspraak? Zlatan Ibrahimovic

Mario Balotelli

George Best

Peter Crouch 2. In 2019 wist Liverpool een 3-0 nederlaag weg te werken door op Anfield FC Barcelona met 4-0 te verslaan. Welke Nederlander maakte twee doelpunten in die wedstrijd? Kies het juiste antwoord. Cody Gakpo

Georginio Wijnaldum

Virgil van Dijk

Dirk Kuijt 3. Zet de spelers op volgorde van aantal clubs waarvoor ze hebben gespeeld. Begin bij de speler met de meeste clubs. Ryan Babel

Justin Kluivert

Karim Benzema

Sergio Busquets 4. Welk van deze spelers heeft een vader die ook profvoetballer is geweest? Er kunnen meerdere antwoorden goed zijn. Ronald Koeman

Steven Berghuis

Justin Kluivert

Daley Blind 5. Van wie is deze tattoo? Tik op het juiste antwoord. {"description":"","height":100,"id":0,"imageHeight":0,"imageWidth":0,"name":"rect_0","rotation":89.99999999999987,"scaleX":1.5345281736493013,"scaleY":3.4526883907109225,"score":1,"shape":"rect","width":100,"x":494.53979631696893,"y":69.79546502976338,"__type":"HotspotItem","offsetX":50,"offsetY":50} 6. "Ze werden niet boos omdat ik mijn shirt uitdeed en een gele kaart kreeg. Ze zagen mijn lichaam en werden jaloers." Van wie is deze uitspraak? Zlatan Ibrahimovic

Mario Balotelli

Clarence Seedorf

Cristiano Ronaldo 7. Wie maakte de beslissende goal bij de 'Remontada' van FC Barcelona tegen PSG in de Champions League in 2017? Kies het juiste antwoord. Lionel Messi

Neymar Jr

Gerard Piqué

Sergi Roberto 8. Zet deze spelers op volgorde van aantal interlands die ze hebben gespeeld. Begin bij de speler met de meeste interlands. Cristiano Ronaldo

Jan Vertonghen

Wesley Sneijder

Andrés Iniesta 9. Welke spelers hebben interlands voor twee verschillende landen gespeeld? Er kunnen meerdere antwoorden goed zijn. Diego Costa

Jeremie Frimpong

Wilfried Zaha

Sergino Dest 10. Van wie is deze tattoo? Tik op het juiste antwoord. {"description":"","height":100,"id":0,"imageHeight":0,"imageWidth":0,"name":"rect_0","rotation":0,"scaleX":3.3065592073106895,"scaleY":2.0314101808089577,"score":1,"shape":"rect","width":100,"x":441.05892121984414,"y":347.366670597934,"__type":"HotspotItem","offsetX":50,"offsetY":50}

