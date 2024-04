VZ Team van de Week: slechts 1 speler van Ajax, PSV of Feyenoord

Speelronde 28 van de Eredivisie zit erop. Koploper PSV won met 0-2 bij Excelsior en nam daarmee afstand van Feyenoord, dat niet wist te winnen op bezoek bij hekkensluiter FC Volendam (0-0). Ook FC Twente verzamelde slechts één punt tijdens een spectaculair uitduel met sc Heerenveen (3-3), terwijl AZ werd vernederd door Heracles Almelo (5-0). Ajax sloot de speelronde af middels een 1-1 remise met Go Ahead Eagles. Dit zijn de uitblinkers van afgelopen weekend!

PSV-middenvelder Mauro Júnior is de enige speler uit de traditionele top drie die een plekje heeft bemachtigd in het Elftal van de Week van Voetbalzone. De Braziliaanse middenvelder brak in Kralingen pas na 58 minuten de ban voor PSV, door Stijn van Gassel te verschalken met een fraai afstandsschot. De uitblinkende Mauro Júnior laat de afgelopen weken zien waarom de Eindhovenaren zijn contract willen openbreken en verlengen.

Sparta won dinsdagavond kinderlijk eenvoudig van het geplaagde Vitesse (1-4). Dewerden bij de hand genomen door Pelle Clement die, buiten zijn heerlijke doelpunt, heerste op het middenveld. Voorin was het Koki Saito die weer eens iets van zijn klasse liet zien met een doelpunt en een assist.

Jizz Hornkamp scoorde woensdag tegen AZ liefst tweemaal vanaf de strafschopstip en liet zich als aanvalsleider wederom gelden tijdens een cruciale zege voor Heracles. Hornkamp sleurt, scoort en maakt misschien wel hét verschil tussen Heracles en de clubs uit de kelder van de Eredivisie.

Het VZ Team van de Week:

Mio Backhaus (FC Volendam); Mike van der Hoorn (FC Utrecht), Dario Van den Buijs (RKC Waalwijk), Mike Eerdhuijzen (Sparta Rotterdam); Jens Toornstra (FC Utrecht), Pelle Clement (Sparta Rotterdam), Mauro Júnior (PSV), Osame Sahraoui (sc Heerenveen); Daan Rots (FC Twente), Jizz Hornkamp (Heracles Almelo), Koki Saito (Sparta Rotterdam).