VZ Kort: Minuut stilte voor Kees Rijvers in Eredivisie en KKD

Minuut stilte voor Kees Rijvers in Eredivisie en KKD

Voorafgaand aan alle duels in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie wordt komend weekend een minuut stilte gehouden, vanwege het overlijden van Kees Rijvers. De voormalig voetballer en trainer, die 33 interlands voor het Nederlands elftal speelde en ook bondscoach was, overleed maandag op 97-jarige leeftijd.

Oranje Leeuwinnen loten Italië, Noorwegen en Finland

De Oranje Leeuwinnen kennen de tegenstanders voor de aankomende EK-kwalificatiereeks. De ploeg van Andries Jonker is op weg naar het eindtoernooi in 2025 gekoppeld aan Italië, Noorwegen en Finland. Het betekent een relatief makkelijke loting: de tegenstanders bezetten respectievelijk de veertiende, zestiende en zevenentwintigste plek op de FIFA-ranking. Met de loting ontloopt Nederland onder meer het Engeland van bondscoach Sarina Wiegman.

Rick Kruys stopt als trainer van VVV-Venlo

Rick Kruys gaat na dit seizoen stoppen als trainer van VVV-Venlo, zo maakt de Limburgse club bekend in een persbericht. "Het was een belangrijke keuze, maar ik heb het gevoel dat ik klaar ben voor de volgende stap", laat Kruys optekenen in het bericht. Kruys maakt het seizoen in Venlo nog wel af.

MVV weet rug niet meer te rechten tegen FC Dordrecht

FC Dordrecht heeft de krachtmeting met MVV Maastricht alsnog naar zich toe getrokken. In de resterende zes minuten werd niet meer gescoord, waardoor de 1-3 stand intact bleef. Het duel werd oorspronkelijk vrijdag afgewerkt, maar moest voor tijd gestaakt worden. Na opstootjes op de tribune viel er een supporter in de gracht, wiens toestand dusdanig ernstig was, dat er besloten werd later verder te spelen.