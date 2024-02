VZ Kort: Memphis Depay en Atlético krijgen belangrijk nieuws uit ziekenboeg

Blessure van Álvaro Morata valt mee

Atlético Madrid hoeft Álvaro Morata minder lang te missen dan gedacht. De spits vanmoest zondag met een ogenschijnlijk ernstige knieblessure van het veld tegen Sevilla (1-0 verlies), maar hoeft maar een paar weken toe te kijken. Memphis Depay, die in het veld kwam als Morata's vervanger, lijkt zich klaar te mogen maken voor veel speeltijd.

Real Madrid speelt in de komende weken zonder Jude Bellingham

Trainer Carlo Ancelotti kan zeker twee weken niet beschikken over de geblesseerde Jude Bellingham. In het gewonnen duel met Girona (4-0) was de middenvelder tweemaal trefzeker, maar hij moest vroegtijdig naar de kant na een harde tackle van Pablo Torre. De club laat via de officiële kanalen weten dat Ancelotti in de return van het tweeluik met RB Leipzig in de Champions League weer over Bellingham denkt te kunnen beschikken.

Borussia Dortmund kan weer beschikken over belangrijk vijftal

Borussia Dortmund heeft vijfmaal goed nieuws ontvangen uit de ziekenboeg. Trainer Edin Terzic kan voor het duel met SC Freiburg weer beschikken over Gregor Kobel, Julian Ryerson, Marco Reus, Julian Brandt en Karim Adeyemi. Dortmund beschikt zo over een vrijwel fitte selectie vrijdag.

Alleen Jadon Sancho is nog een twijfelgeval; de langdurig geblsseerde Felix Nmecha en Afrika Cup-ganger Sébastien Haller ontbreken sowieso. Haller is waarschijnlijk wel op tijd terug voor de eerste ontmoeting met PSV. Die vindt op 20 februari plaats in Eindhoven; Ivoorkust speelt op 11 februari de Afrika Cup-finale tegen Nigeria.

Eredivisie keert terug op Japanse televisie

De Eredivisie is de komende anderhalf jaar live te zien in Japan. De betaalzender FujiTV heeft de rechten verworven om tot en met het seizoen 2024/25 wedstrijden van Nederlandse bodem uit te zenden. Hoeveel geld er met de deal is gemoeid, is niet bekend. Tussen 2016 en 2020 had de Japanse betaalzender ook al de rechten van de Eredivisie in handen.

Het nieuwe contract gaat vanaf vrijdag 16 februari in. Momenteel spelen er met Yukinari Sugawara (AZ), Ayase Ueda (Feyenoord), Koki Ogawa, Kodai Sano (beiden NEC), Koki Saito en Shunsuke Mito (beiden Sparta Rotterdam) zes spelers in de Eredivisie.

Daley Blind en trainer Míchel niet tegen Real Madrid

Girona FC kan komende zaterdag geen beroep doen op verdediger Daley Blind, wanneer de Spaanse stuntploeg het in de hoofdstad opneemt tegen Real Madrid. Het beroep tegen de schorsing van Blind, dat de nummer twee van LaLiga deze week indiende, is afgewezen. Daardoor hoeft degeen rekening te houden met de international van Oranje.

Blind kreeg na afloop van het duel met Real Sociedad zijn vijfde gele kaart van het seizoen, omdat hij scheidsrechter Jesús Gil Manzano in de slotfase vroeg waarom hij niet twee minuten extra bijtrok wegens een blessurebehandeling. Ook trainer Míchel is tegen Real Madrid niet van de partij bij Girona. Hij kreeg tegen Real Sociedad rood omdat hij de leidsman zou hebben beledigd.

Ajax Vrouwen treffen Chelsea in kwartfinales Champions League

Ajax neemt het in de kwartfinales van de Champions League vrouwen op tegen Chelsea. Dat heeft de loting dinsdag in het Zwitserse Nyon uitgewezen.

De Amsterdamse vrouwen treffen daarmee de club van Oranje-international Aniek Nouwen, die momenteel kampt met een zware kruisbandblessure. De heenwedstrijden van de kwartfinales worden op 19 en 20 maart gespeeld. De returns zijn een week later, op 27 en 28 maart.

Eto’o mag aanblijven als president van de Kameroense bond

De voormalig topspits van onder meer FC Barcelona en Internazionale had zijn ontslag ingediend na de slechte prestaties van Kameroen op de Afrika Cup, maar dit werd niet geaccepteerd door de voetbalbond. In een statement van de bond maakt het Afrikaanse land duidelijk dat Eto’o mag blijven.

Wel bevestigde de Afrikaanse voetbalbond eerder al dat er onderzoek wordt gedaan naar Eto’o, die in zijn functie als bondspresident betrokken zou zijn geweest bij matchfixing, machtsmisbruik, fysieke bedreigingen, het aansporen tot geweld en het verspreiden van valse informatie. De slechte prestaties van Kameroen op de Afrika Cup kosten hem vooralsnog niet zijn functie.

Martin van Geel vertrekt na dit seizoen bij Willem II

Martin van Geel gaat na dit seizoen vertrekken bij Willem II, zo maken de Tilburgers bekend via de officiële kanalen. De 63-jarige algemeen directeur was sinds de zomer van 2019 de eindverantwoordelijke in de Noord-Brabant, maar gaat nu dus op zoek naar iets anders. Tussen 1995 en 2002 was hij technisch directeur bij de

“Ik hoop in de toekomst mijn kennis en ervaring op een andere manier in te kunnen zetten voor de voetbalwereld, maar dit is iets waarover ik pas na het seizoen ga nadenken. Over de exacte invulling heb ik nog geen vastomlijnd idee. Voorlopig is dat ook totaal onbelangrijk en moet alles in het teken staan van een terugkeer van Willem II op het hoogste podium. Daar moet binnen de club de volledige focus op zijn’, aldus Van Geel op de clubsite.

Feyenoord verlengt met talentvolle Tsoungui

Feyenoord heeft het contract van Antef Tsoungui opengebroken en verlengd, zo meldt de club via de officiële kanalen. De 21-jarige mandekker werd afgelopen zomer transfervrij overgenomen van Brighton & Hove Albion en direct gestald bij satellietclub FC Dordrecht, waar hij een vaste waarde is. Tsoungui ligt nu tot medio 2026 vast in De Kuip.

“De verhuurperiode van Antef bij FC Dordrecht verloopt volgens alle partijen naar volle tevredenheid”, laat Mark Ruijl, Head of Global Football, optekenen op de clubsite. “Met behulp van de technische staf is hij dagelijks bezig om zichzelf door te ontwikkelen naar een steeds hoger niveau. Wij willen Antef dan ook belonen voor zijn ontwikkeling en zijn content dat wij hem tevens langer aan ons kunnen binden.”

Tsoungui is in zijn nopjes met zijn nieuwe verbintenis bij Feyenoord. “Er spreekt veel vertrouwen in uit dat de club zo kort na mijn eerste tekenmoment nu al mijn contract heeft willen verlengen. Ik werk iedere dag keihard om mezelf te verbeteren en kijk met veel positieve gevoelens uit naar de komende jaren.”

Dean Huijsen niet ingeschreven voor Europese wedstrijden

Feyenoord hoeft tijdens de Europa League-confrontatie met AS Roma geen rekening te houden met Amsterdammer Dean Huijsen. De achttienjarige verdediger is door zijn club niet ingeschreven voor Europese wedstrijden. Trainer Daniele De Rossi geeft de voorkeur aan winteraanwinsten Angeliño, Tommaso Baldanzi en Sardar Azmoun op zijn spelerslijst.

Schoonhovenaar Rick Karsdorp is wel op de lijst gezet, waardoor hij in februari voor even terugkeert in De Kuip. Op 15 februari is de heenwedstrijd in Rotterdam-Zuid, een week later valt de beslissing in Stadio Olimpico.

Brian Brobbey en Kristian Hlynsson in de prijzen

heeft Brian Brobbey opnieuw verkozen tot Eredivisie Speler van de Maand. Met vijf goals in drie wedstrijden maakte hij de meeste goals van iedereen in januari. Zijn ploeggenoot Kristian Hlynsson werd verkozen tot Talent van de Maand januari. Met twee goals en een assist was hij belangrijk bij de drie Amsterdamse zeges.

Louis van Gaal aandachtig toeschouwer op Anfield

Louis van Gaal was woensdagavond als gast van Cody Gakpo aanwezig op Anfield bij het duel tussen Liverpool en Chelsea. De oud-bondscoach en huidige adviseur van de Raad van Commissarissen van Ajax werd getrakteerd op een heerlijke wedstrijd, die Liverpool uiteindelijk met 4-1 wist te winnen.

Virgil van Dijk kwam tot twee keer toe goed weg nadat twee vermeende overtredingen van zijn persoon in het strafschopgebied onbestraft bleven door scheidsrechter Paul Tierney. Gakpo viel in de zeventigste minuut in voor Diogo Jota. Ryan Gravenberch zat negentig minuten op de bank.

Feyenoord-talent Gjivai Zechiël langere tijd uit de roulatie

Gjivai Zechiël heeft een knieblessure opgelopen, zo meldt de Rotterdamse landskampioen via de officiële kanalen. De negentienjarige middenvelder, die sinds dit seizoen onderdeel uitmaakt van het eerste elftal, zal hierdoor langere tijd niet in actie komen. Feyenoord beloonde Zechiël begin september met een nieuw contract tot medio 2028.