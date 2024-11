Voormalig Oranje-international verdacht van witwassen miljoenen euro's

Voormalig profvoetballer Romeo C. wordt verdacht van het witwassen van 2,2 miljoen euro, zo meldt het ANP. C., die het in zijn spelerscarrière schopte tot international van het Nederlands elftal, zou ook betrokken zijn bij de vervalsing van contracten met de Chinese club Zhejiang Yiteng Football Club.

C. ontkent de beschuldigingen, zo liet zijn raadsvrouw weten op een zitting in de rechtbank in Zwolle. De verdachte zelf was niet aanwezig in de rechtszaal.

De 41-jarige C., die in zijn carrière uitkwam voor onder meer Feyenoord, ADO Den Haag en RKC Waalwijk, verkaste in 2017 naar Yiteng. Twee jaar later werd hij op Schiphol aangehouden met 140.000 euro in contanten.

Volgens het Openbaar Ministerie heeft C. in totaal ruim 2,2 miljoen euro aan crimineel geld in bezit gehad. C. zou onder meer geld hebben witgewassen met de aanschaf van een appartement in Amsterdam.

Volgens het OM werkte C. samen met scout Owen B. De twee hadden vervalste betalingsbewijzen waaruit moest blijken dat B. werkte voor Yiteng. De hoofdverdachte zou twee ton hebben ontvangen van de Chinese club nadat degradatie werd voorkomen.

Volgens de advocaat van C., Evelien de Witte, heeft de oud-voetballer het contante geld bij elkaar gekregen via verdiensten uit de voetbalwereld, winsten uit het casino en de verkoop van horloges aan voetballers. Het OM acht dit verhaal onwaarschijnlijk, daar C. volgens de officier van justitie juist tonnen heeft verloren in het casino.

"Is het stoer om in de kleedkamer veel contant geld te tonen? In het buitenland gaan betalingen regelmatig contant en bovenop al vastgelegde afspraken”, vertelt De Witte. De twee verdachten zwijgen tegenover de politie. Hun advocaten willen onder meer de oud-bestuursvoorzitter van Yiteng horen. De Witte verwees in de rechtszaal onder meer naar een nieuwsbericht, waaruit zou blijken dat Yiteng vaker met contante betalingen werkte.

Op 21 november neemt de rechtbank een tussenbeslissing over het horen van getuigen.