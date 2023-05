Voormalig Ajacied steunt Alderweireld en geeft ‘rare snuiter’ Lang ervan langs

Maandag, 22 mei 2023 om 14:25 • Wessel Antes • Laatste update: 14:39

Wesley Sonck begreep de reactie van Toby Alderweireld jegens Noa Lang tijdens de wedstrijd tussen Club Brugge en Royal Antwerp (2-0). De 23-jarige aanvaller van Club ging tijdens het duel op de bal staan, waarna Alderweireld hem terechtwees. Sonck, die net als de twee kemphanen een verleden bij Ajax heeft, geeft de routinier van Antwerp gelijk. “Dit hoort niet bij het spelletje”, aldus Sonck als analist voor Eleven Sports.

Lang moet het na zijn provocatie opnieuw ontgelden in de Belgische media. “Dit hoort niet bij het spelletje”, oordeelt Sonck, die verdergaat. “Dit doen alleen rare snuiters. Ik vind dat Alderweireld gelijk heeft, maar hij moet het anders aanpakken. Als dit tegen spelers van Club Brugge gebeurt, vinden die dat ook niet leuk. Doe dit maar eens als je 2-0 achter staat. Dan ben je een grote jongen.” Antwerp verloor zondag met 2-0 van Club, waardoor het de koppositie nu deelt met Union Sint-Gillis.

?? | Toby Alderweireld en Noa Lang zullen niet snel samen op vakantie gaan. ?? pic.twitter.com/SmAmeRtpDL — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) May 21, 2023

Lang zelf vindt dat hij niets verkeerd heeft gedaan, zo zei hij in zijn interview bij Eleven Sports na afloop. “Het hoort erbij, het hoort bij voetbal. Ik ben nou eenmaal zo'n type speler. Dan moet je mij aanpakken in een duel. Dan moet je mij niet als een kleine baby in de kraag komen pakken. Maar wat ik zeg; het hoort erbij. Dat maakt voetbal leuk, toch?” Alderweireld liet na afloop tegenover Het Nieuwsblad weten het daar niet mee eens te zijn.

“Jullie hebben het zelf wel kunnen zien”, trapt de 34-jarige verdediger af. "Ik had misschien niet moeten reageren, maar goed. Daar blijft bij mij niks van hangen. Het was onnodig, snap je? Als wij winnen, dan doen we ook geen gekke dingen om te provoceren. Club heeft verdiend gewonnen, allemaal goed en wel, maar je moet ons niet uitdagen. Dat wilde ik even aangeven.” Alderweireld liet ook los wat hij tegen Lang gezegd heeft. "Ik heb tegen hem gezegd dat hij dat niet moet doen als hij een grote speler wil zijn. Ik wil Club gerust proficiat wensen. Wij hadden beter moeten doen, maar op deze manier… Het zijn emoties."