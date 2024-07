Volgende mutatie in staf Manchester United: Erik ten Hag verwelkomt nóg een nieuwe naam

Andreas Georgson is de nieuwste toevoeging aan de staf van Manchester United, zo bevestigen de Engelsen via de officiële kanalen. De 42-jarige Georgson komt over van het Noorse Lillestrom, waar hij de hoofdcoach was.

Georgson zal zich gaan bezighouden met een rol als first-team coach, zo schrijven the Red Devils op de clubsite. De Zweedse coach was in een eerder stadium actief als interim-coach van Malmö en bezit bovendien over voldoende coachingservaring in Engeland.

Volgens Ten Hag gaat Georgson zich bezig houden met 'individuele ontwikkeling' en standaardsituaties, zo vertelt de voormalig Ajax-trainer op een persconferentie van Manchester United in aanloop naar het oefenduel met Arsenal in Los Angeles.

De Zweedse oefenmeester was tussen augustus 2020 en 2021 actief als assistent-trainer van Mikel Arteta bij Arsenal. Aan het begin van 2020 vervulde hij bij Brentford dezelfde functie, onder trainer Thomas Frank.

Georgson is na René Hake (Go Ahead Eagles) de tweede trainer dit seizoen die een hoofdtrainersfunctie verruilt voor een staffunctie bij Manchester United. De technische staf, die onder leiding staat van Erik ten Hag, is sowieso behoorlijk aan veranderingen onderhevig geweest.

Zo voegde ook voormalig PSV-hoofdtrainer Ruud van Nistelrooij zich aan de technische staf in Manchester, waar de topspits van weleer ook aan de slag had kunnen gaan als eindverantwoordelijke bij Burnley.

Ook Jelle ten Rouwelaar werd door Manchester United opgepikt. Hij was slechts enkele dagen officieel in functie als keeperstrainer bij Ajax, maar verruilde de Nederlandse hoofdstad gauw voor een kans in Manchester.

Tegenover hun komst stond het vertrek van onder anderen Mitchell van der Gaag en Benni McCarthy. Beide heren zouden een functie als hoofdtrainer juist weer ambiëren.

