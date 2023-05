Volendam zet enorme stap richting lijfsbehoud dankzij Eiting en Mbuyamba

Zaterdag, 13 mei 2023 om 20:53 • Guy Habets • Laatste update: 21:29

FC Volendam heeft in de strijd tegen degradatie een even verrassende als belangrijke overwinning geboekt op Sparta Rotterdam. Twee rake kopballen van Xavier Mbuyamba, een voor rust en een diep in blessuretijd, waren genoeg voor een overwinning: 2-1. Koki Saito maakte de openingstreffer namens de gasten, maar dat was dus niet genoeg voor een resultaat.

Wim Jonk, de trainer van Volendam, koos voor de thuiswedstrijd tegen Sparta voor een aangepaste voorhoede. Gaetano Oristanio stond in de punt van de aanval en verwees Henk Veerman daarmee naar de reservebank, terwijl Franco Antonucci vanaf links kwam. Ook moest er na de warming-up nog een wijziging worden doorgevoerd, omdat Brian Plat niet fit genoeg bleek. Walid Ould-Chikh was zijn vervanger. Aan Spartaanse zijde was er maar een wijziging: linksback Aaron Meijers stond op de plek van de geblesseerde Mica Pinto.

De belangen waren vooraf het grootst voor Volendam, maar het was Sparta dat uit de startblokken schoot. Nadat een goal van Saito in de eerste minuut nog werd afgekeurd wegens buitenspel, was het even later alsnog raak voor de Japanner. Hij ving de bal op in het strafschopgebied en kon van dichtbij scoren: 0-1. Omdat de thuisploeg in het vervolg van de eerste helft ook geen grip op de wedstrijd kon krijgen, wisselde Jonk al snel. Hij bracht Veerman alsnog en Ould-Chikh werd het kind van de rekening, waar laatstgenoemde absoluut niet over te spreken was.

Dat sorteerde nog voor rust effect. Carel Eiting deponeerde een hoekschop op het voorhoofd van Mbuyamba en die knikte feilloos raak. Na die 1-1 werd er echter iets op het veld gegooid door een Volendamse onverlaat en moest de wedstrijd stilgelegd worden. Stewards van Het Andere Oranje grepen dat moment aan om het zekere voor het onzekere te nemen en spanden meteen netten voor de Hekside, waar de fanatieke fans van Volendam staan, en achter beide doelen. Tot de rust gebeurde er vervolgens ook niets meer.

In het tweede bedrijf golfde het spel meer op en neer. Nick Olij zorgde er na een uur spelen met een driedubbele redding voor dat de 1-1 op het scorebord bleef staan, waarna collega Filip Stankovic aan de overkant een treffer van Arno Verschueren voorkwam. De grootste kans op het winnende doelpunt kwam echter acht minuten voor tijd. Veerman dook in volledige vrijheid op voor het doel, maar schoot naast en liet zo de mogelijkheid om zijn ploeg naar de zege te schieten liggen. Het bleek Volendam uiteindelijk niet op te breken, want diep in blessuretijd kopte Mbuyamba weer een corner van Eiting in en zorgde zo voor dolle vreugde: 2-1.