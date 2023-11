Voetbalzone is op zoek naar nieuwe stagiairs (hbo+)!

Vrijdag, 24 november 2023 om 12:15 • Laatste update: 13:31

Voor de tweede seizoenshelft is Voetbalzone weer op zoek naar enthousiaste en gedreven studenten om ons team te versterken. Voetbalzone is op zoek naar twee stagiairs die de video-, social media-afdeling en redactie kunnen ondersteunen.

Voorwaarden

- Start in januari of februari 2024;

- 40 uur per week voor minimaal vijf maanden;

- Goede stagevergoeding;

- Wisselende werktijden (soms ook 's avonds of in het weekend);

- Relevante mediagerelateerde hbo- of wo-opleiding.

Voorbeelden van taken op de video-afdeling

- Content creëren voor Voetbalzone.nl, Instagram, Facebook, YouTube en TikTok;

- Ondersteuning bieden op draaidagen en/of zelf met de camera op pad;

- Video’s (voor)monteren;

- (Ruwe) ondertiteling schrijven;

- Publicaties verzorgen op onze kanalen;

- Mogelijkheid tot ontwikkeling van nieuwe initiatieven voor Voetbalzone;

Voorbeelden van taken op de social media-afdeling

- Content creatie voor Voetbalzone.nl, Instagram, Facebook, TikTok en YouTube;

- Schrijven van commerciële teksten, posts en captions;

- Ondersteuning bieden op draaidagen;

- Mogelijkheid tot ontwikkeling van nieuwe initiatieven/kanalen voor Voetbalzone.nl;

Vaardigheden

- (Basis)kennis van filmen, licht, geluid en monteren

- (Basis)ervaring met Adobe Première is een pre

- Affiniteit met social media

- Proactief en zelfstandig

- Creatief

- Zorgvuldig

Voorbeelden van taken op de redactie

Je schrijft nieuwsartikelen en wedstrijdverslagen die de lezer helemaal op de hoogte brengen van alles wat er speelt in de voetbalwereld. Je zit vol energie en bent initiatiefrijk.

Je bent in staat om voor een breed publiek te schrijven: neutraal, bondig en laagdrempelig. Daarnaast krijg je alle ruimte om je breder te ontwikkelen als redacteur, bijvoorbeeld door het maken van achtergrondverhalen of interviews op locatie.

Vaardigheden

- je gaat zeer zorgvuldig te werk;

- je bent een lopende voetbalencyclopedie;

- je bent communicatief sterk en een teamspeler;

- je bent snel en werkt foutloos;

- je bent stressbestendig, flexibel, zelfstandig en gedreven;

- je beheerst de Engelse taal uitstekend in woord en geschrift;

- je bent in staat dagelijks met ideeën rondom voetbalnieuws te komen.

Contact: Ben jij de stagiair die we zoeken? Mail dan je cv, een motivatiebrief en een aantal werkvoorbeelden naar justus.dingemanse@footballco.com onder vermelding van stagiair gezocht.