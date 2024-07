Voetbalzone gaat seizoen 2024/25 in met fraai, nieuw tenue

Het EK in Duitsland ligt nog maar net achter ons of het nieuwe seizoen is alweer begonnen. En in navolging van vele Eredivisie- en internationale topclubs vangt ook Voetbalzone het seizoen 2024/25 aan in een gloednieuw tenue.

Na een aantal zeer succesvolle jaren kwamen we de laatste tijd steeds vaker tot de conclusie dat we, door de verouderde technologie die het VZ-platform draaiende houdt, niet altijd meer de gebruikerservaring konden verzorgen waar jullie als lezer recht op hebben.

Er restte ons dan ook niets anders dan op technisch vlak flink aan de slag te gaan. Nu is het moment daar dat we jullie kunnen laten zien waar we achter de schermen zo hard aan gewerkt hebben voor wat betreft de (mobiele) website.

Wat is er nieuw?

Een nieuwe, frisse kleur

Na jarenlang in een shirt te hebben rondgelopen dat voornamelijk zwart, wit en donkergroen was, gaan we de toekomst in met een felle lichtgroene kleur die zeker niet onopgemerkt zal blijven. En ja, we zijn ons er terdege van bewust dat jullie daar even aan moeten wennen. Maar vertrouw ons maar, het is een kleur waar je verbazingwekkend snel van gaat houden!

Uitgebreid navigatiemenu

Met het gloednieuwe navigatiemenu heb je razendsnel toegang tot jouw favoriete pagina’s en ben je slechts één klik verwijderd van het laatste nieuws over de competities, clubs en spelers waar jij fan van bent.

Live scorebord

Het programma, live tussenstanden en uitslagen in één oogopslag zien terwijl je op de homepage aan het rondneuzen bent? Check! Daarnaast kun je ook nog eens zelf switchen tussen de vijf verschillende competities die beschikbaar zijn in het nieuwe live scorebord.

Cover story

Voetbalzone heeft zich door de jaren heen stevig ontwikkeld en we schrijven tegenwoordig flink wat eigen content, van exclusieve interviews tot spelersprofielen en van leuke lijstjes tot diepgaande achtergrondverhalen. We zijn trots op onze redacteuren die deze content maken en zullen deze stukken dan ook regelmatig gebruiken als onze nieuwe cover story.

Wedstrijdkalender

Even uitgebreid de tijd nemen om het programma van het weekend te bekijken en je er van te vergewissen waar jouw club deze speelronde te zien is? Of even lekker door de speelkalender heen bladeren? We’ve got you covered!

Wedstrijdpagina’s

Ook de wedstrijdpagina’s hebben een make-over gekregen. Alle relevante informatie is nu makkelijk toegankelijk via dezelfde pagina. Of het nu gaat om wedstrijdinfo, statistieken, opstellingen, wedstrijdverloop of de actuele stand, alles is in een handomdraai beschikbaar!

Reacties

Een heet hangijzer. We weten het. Velen van jullie hebben een haat-liefdeverhouding met het huidige/oude systeem. We hebben op dit gebied dan ook moeilijke beslissingen moeten nemen. Sommige features en historische gegevens zijn niet langer beschikbaar. Daar staat tegenover dat jullie nu wel een snel en makkelijk toegankelijk nieuw systeem hebben waar je eindelijk reacties kan verwijderen, aanpassen en notificaties kan ontvangen als een andere gebruiker op je reageert. En het mooie is dat er alleen nog maar meer functionaliteiten bij zullen komen!

Wat zit er verder nog aan te komen?

We zijn helaas nog niet op het punt dat alle aanpassingen al helemaal klaar zijn, maar wilden jullie de nieuwe site voor aanvang van het nieuwe seizoen niet onthouden. Dat betekent dat er de komende weken ook nog een aantal andere wijzigingen wordt doorgevoerd.

De belangrijkste is het verbeteren van competitie-, teams- en spelerspagina’s. Daar zie je momenteel alleen een nieuwsfeed. Zaken als standen, programma’s en statistieken ontbreken vooralsnog. Maar wees gerust, hier zijn we reeds mee aan de slag en ook dit zal spoedig op het vereiste niveau zijn!

En de app?

Veel van de hierboven gemelde zaken zijn ook van toepassing op de app. Een aantal van jullie heeft zelfs al toegang tot de nieuwste versie van de app. Er is al flink wat feedback onze kant op gekomen.

De belangrijkste opmerking was dat het moeilijk is om enkel het laatste nieuws snel terug te vinden. We zijn er daarom mee bezig om een extra tabblad toe te voegen waar je alleen maar nieuws ziet.

Daarnaast is er ook een mogelijkheid om in het 'Mijn VZ'-tabblad je ervaring te personaliseren. Hier kun je je eigen feed samenstellen met berichten over jouw favoriete competities, clubs en spelers.

Feedback procedure

Wij zijn ons ervan bewust dat verandering nooit makkelijk is. Jullie zullen ongetwijfeld nog eens met weemoed terugdenken aan het oude Voetbalzone. Waarom is die ene functionaliteit verdwenen? Waarom ziet die pagina er ineens anders uit? Enzovoorts. En dat begrijpen wij!

Wij zijn er echter ook van overtuigd dat het een kwestie van tijd is dat jullie de nieuwe website net zo prettig vinden als wij!

En mocht dat niet het geval zijn dan weet je ons te vinden in de reacties. Vragen en opmerkingen zijn altijd welkom! Wij gaan er alles aan doen om jullie feedback mee te nemen en zo veel mogelijk vragen te beantwoorden.

Namens het gehele team van Voetbalzone: veel plezier gewenst in het nieuwe seizoen!

