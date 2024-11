Vitesse-speler laat contract ontbinden; trainer John van den Brom krijgt ervan langs

Giovanni Büttner heeft zijn contract bij Vitesse laten ontbinden, zo laat de club weten middels een persbericht. De vleugelaanvaller was deze zomer transfervrij na zijn vertrek bij De Graafschap, maar maakt nu alweer een einde aan zijn verblijf in Arnhem.

“De in Doetinchem geboren Büttner verlaat de club wegens een verschil van inzicht”, zo schrijft Vitesse in het persbericht. Giovanni, die een contract had op amateurbasis, is de neef van Alexander Büttner, die deze zomer overkwam van De Graafschap.

De Gelderlander berichtte een dag eerder al dat Büttner was opgestapt. De 26-jarige vleugelspeler zou trainer John van den Brom verwijten hem geen eerlijke kans te hebben gegeven. “Het voelde alsof ik werd genegeerd en weggezet, dan houdt het ergens een keer op.”

Büttner werd in het midweekse duel met Roda JC (3-0 verlies) buiten de selectie gelaten. “Dat was voor mij de druppel”, reageert Büttner tegenover De Gelderlander. “Er was al langer onvrede en onmacht, omdat ik niet wist waaraan ik toe was. Er was geen duidelijkheid naar me toe.”

“Ik was voor de wedstrijd tegen Roda JC fit, maar werd buiten de selectie gelaten. Terwijl er wel spelers van het beloftenteam werden meegenomen. Wat was dan mijn perspectief nog? Ik ben er op deze manier klaar mee.”

Büttner had deze zomer zijn contract bij De Graafschap juist laten ontbinden. Hij had de hoop dat hij bij Vitesse meer speeltijd zou krijgen, maar niets bleek minder waar. Büttner kwam in totaal tot drie officiële optredens namens Vitesse, waarin hij eenmaal wist te scoren.

“Achteraf is dat dus geen verstandige keuze geweest. Maar op een gegeven moment zit de emmer vol.” Büttner liep eerder, nadat hij bij een partijtje bij de reserves werd ingedeeld, boos weg van de training. Toen werd hij door Van den Brom al voor twee weken geschorst. “Daarna bleef ik vol goede moed, maar de zaken stapelden zich op. Ik ga kijken wat ik nu ga doen. Maar ik ben wel klaar met die vieze voetbalwereld.”