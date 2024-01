Vitesse scoort niet in Zwolle en blijft hekkensluiter van de Eredivisie

Vitesse is er vrijdagavond weer niet in geslaagd om punten te pakken. De ploeg van Edward Sturing ging met 1-0 onderuit op bezoek bij PEC Zwolle. Elanio Reijnders maakte het enige doelpunt van de wedstrijd. PEC klimt dankzij de overwinning naar de negende plaats. Vitesse blijft hekkensluiter.

Na een kwartier spelen kwam de thuisploeg op voorsprong in het MAC3Park Stadion. Younes Namli gaf de bal via de linkerkant van het strafschopgebied aan Reijnders, die geen strobreed in de weg werd gelegd en in de lange hoek kon binnenschuiven.

Tegen het einde van de eerste helft leek PEC zelfs nog op een 2-0 voorsprong te komen. Namli kwam door aan de rechterkant van de zestienmeter, gaf hem laag voor op Bram van Polen, die leek in te kunnen tikken. Nicolas Isimat-Mirin kreeg zijn voet er op het laatste moment echter nog tussen en verijdelde de aanval.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Ook Davy van den Berg beproefde zijn geluk nog in het eerste bedrijf. De middenvelder van de Zwollenaren nam van afstand Eloy Room onder vuur. De doelman van Vitesse wist de bal met moeite uit zijn doel te houden.

Waar in de eerste helft Melle Meulensteen na een botsing het veld met een brancard moest verlaten, sloeg in het tweede bedrijf het noodlot opnieuw toe. Invaller Matthijs Tielemans bootste met het hoofd tegen het hoofd van Odysseus Velanas en ook hij moest er met een brancard vanaf.

Verder wisten de bezoekers ook in de tweede helft geen vuist te maken tegen PEC. Room had na 56 minuten spelen een knappe redding in huis op een poging van Namli en Thomas Lam kopte de corner die daarop volgde over.

Vijf minuten voor het verstrijken van de officiële speeltijd waren de Arnhemmers nog dicht bij een treffer. Thomas Buitink zocht de benedenhoek met een hard schot, maar Jasper Schendelaar wist de poging te keren. In de extra tijd bleef Vitesse aandringen, maar PEC hield de deur op slot.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties