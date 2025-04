Vitesse dieper in de problemen: KNVB grijpt in

Vitesse heeft van de Licentiecommissie van de KNVB punten in mindering gekregen wegens het niet voldoen aan de zogenoemde ‘informatieplicht’, zo meldt de club vrijdag via de officiële kanalen. De sanctie bestaat in totaal uit een aftrek van drie punten.

Sinds het aantreden van de vijf nieuwe aandeelhouders van Vitesse is de club druk bezig geweest met het beantwoorden van vragen vanuit Zeist.

Vitesse heeft tot op heden - in zijn ogen - volledige openheid en transparantie gegeven en getracht te voorzien in alle verzoeken vanuit de Licentiecommissie, passend bij de reglementen en licentie-eisen, die gelden bij een dergelijk minderheidsbelang. Immers, kan de club geen informatie aanleveren die er niet is, zegt de club.

Om transparantie richting de KNVB te bieden heeft Vitesse voorgesteld een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren door Grant Thornton. Dit voorstel is voor de Licentiecommissie als niet voldoende beschouwd. Daarnaast is er door de aandeelhouders tevens een separate verklaring opgesteld en ondertekend, waarin zij bevestigen dat er geen directe of indirecte verbanden bestaan met Common Group.

Voorop staat dat Vitesse zich zal blijven inzetten voor een constructieve en coöperatieve dialoog en legt haar aandacht op het oplossen van de bestaande kwesties, om spoedig tot een positieve afronding te komen, zo schrijft de club op zijn website.

Vitesse zal daartoe een verzoek indienen bij de Licentiecommissie om de kwestie gezamenlijk in Zeist te bespreken. De club is ervan overtuigd dat het licentiesysteem in de eerste plaats gebaseerd is op samenwerking – alleen al om de continuïteit van alle Nederlandse betaald voetbalorganisaties, waaronder de onze, te waarborgen.

Gezien het verschil van inzicht overweegt Vitesse om tegen dit besluit in beroep te gaan. Een constructieve oplossing geniet echter de voorkeur, om verdere juridische kosten en langslepende procedures te voorkomen, zo klinkt het.