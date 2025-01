Virgil van Dijk kan landgenoot bij Liverpool niet geloven: 'Een van de besten op zijn positie'

Virgil van Dijk is bij Liverpool omringd met Nederlanders en dat kan hem wel bekoren. De aanvoerder van the Reds heeft in Cody Gakpo en Ryan Gravenberch twee landgenoten als mede-basisspelers.

Trainer Arne Slot, bijgestaan door onder anderen assistenten Sipke Hulshoff en John Heitinga, heeft voor de drie Nederlanders namelijk steevast een basisplekje in zijn favoriete eerste elf.

Voor Gravenberch werden voorafgaand aan het seizoen eigenlijk weinig speelminuten verwacht, maar als controleur maakt de Nederlander een stormachtige ontwikkeling door. Zodoende hoefde Liverpool niet de markt op voor een nieuwe nummer zes.

Van Dijk heeft de ontwikkeling van zijn landgenoot uiteraard ook in de gaten. "Of ik nog verrast ben? De kwaliteiten die hij wekelijks, dagelijks laat zien. Dat heb ik gezien sinds hij bij de club zit", looft hij bij Viaplay zijn Nederlandse collega.

"Sinds de start van het seizoen heeft hij zo'n constant niveau te pakken en hij laat het elke keer maar weer zien. Dat is mooi om te zien. Constant voetballen, elke drie dagen weer top zijn, is het moeilijkste wat er is."

"En dat doet hij heel goed", vervolgt Van Dijk zijn lofzang. "Dat vergt heel veel concentratie en hard werken naast de wedstrijden. Hij is een geweldige voetballer en hij leert nog steeds op die positie om de beste te zijn."

Sterker nog, misschien is Gravenberch op dit moment wel de beste controleur. "Ik denk dat hij dit seizoen wel heeft laten zien dat hij een van de beste spelers is op zijn positie", oordeelt Big Virg.

Gravenberch, naast Van Dijk gezeten, straalt als hij de woorden van zijn aanvoerder hoort. "Super mooi om te horen", vertelt hij met die kenmerkend brede glimlach.