Vink strooit met complimenten richting Memphis Depay: 'Niet iedereen kan dat, maar hij wél'

Memphis Depay is terug in de selectie van het Nederlands elftal, na een absentie van ruim een halfjaar. Bondscoach Ronald Koeman heeft de aanvaller van Corinthians opgeroepen voor het tweeluik met Europees kampioen Spanje in de kwartfinale van de Nations League.

De terugkeer van Memphis wordt zaterdag uitgebreid besproken in De Eretribune. Analist Marciano Vink is blij dat de 98-voudig international van Oranje een nieuwe kans krijgt van Koeman om zich te bewijzen.

''Hij zou het Braziliaanse voetbal aan de wereld laten zien. En dat zijn grote woorden. Zeker als je nog niet zo fit bent. Maar in de tussentijd heeft hij 28 wedstrijden gespeeld en is hij hartstikke belangrijk voor Corinthians, samen met Yuri Alberto, die spits'', begint Vink zijn lofzang op Memphis.

''Maar hij heeft zijn snelheid terug en maakt ook gewoon zijn meters. En dat is goed om te zien'', constateert Vink met genoegen dat Memphis het harde werk niet schuwt. ''Hij zakt nog wel steeds uit, dus heeft niet een echte spitspositie. Daar speelt Yuri Alberto, en Memphis als nummer 10. Maar hij trekt sprintjes van zestig meter, en komt in de zestien. Daardoor staat hij ook op negen goals en tien assists.''

''Dat Memphis kan voetballen, weten we allemaal'', brengt Vink de kwaliteiten van de aanvaller nog eens onder de aandacht. ''En toen hij naar Brazilië ging dachten we allemaal: we gaan het allemaal wel zien. Maar in de tussentijd heeft hij best wel gedaan wat hij zei aan het begin. Ik zeg niet dat hij Brazilië aan de wereld heeft laten zien... Maar je komt ergens binnen met een grote mond en sterallures. Beste wel een hele show, haarband erbij. En dan moet je het nog doen.''

''En als je dat dan ook doet, dan heb ik daar respect voor. Niet iedereen kan dat. Maar Memphis kan dat dus blijkbaar wél'', herhaalt de oud-middenvelder nog eens dat hij Memphis zeker nog niet heeft afgeschreven voor Oranje.

''Het is logisch dat Koeman bij hem uitkomt. Je hebt een paar spitsen die óf niet in vorm zijn óf niet helemaal fit zijn'', haakt Kees Kwakman in. ''Brobbey worstelt met zijn fitheid en Zirkzee is niet in vorm. En die speelt ook niet alles. Dus je hebt niet veel andere smaken.''