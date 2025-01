Vinícius Júnior meldt zich direct na afloop van Valencia - Real Madrid op X met reactie op rode kaart

Vinícius Júnior heeft direct na de wedstrijd tussen Valencia en Real Madrid (1-2) via X gereageerd op de rode kaart die hij kreeg. De Braziliaan werd in de 79ste minuut van het veld gestuurd na een duw in het gezicht van Valencia-doelman Stole Dimitrievski, en moest daarna door teamgenoten in bedwang worden gehouden.

Real Madrid leek een dramatische avond te beleven in Valencia. De ploeg stond lange tijd met 1-0 achter, en vlak na rust schoot Jude Bellingham een penalty op de paal.

Tien minuten voor tijd werd het nog erger voor de Madrilenen. Terwijl de bal zich ergens anders op het veld bevond, deelde Vinícius plots een duw uit in het gezicht van keeper Stole Dimitrievski.

Het was de scheidsrechter ontgaan, maar na inmenging van de VAR werd de aanvaller alsnog met een rode kaart van het veld gestuurd. Vinícius reageerde woedend toen hem de rode kaart werd getoond en moest door onder meer Antonio Rüdiger en een staflid in bedwang worden gehouden.

Zonder Vinícius op het veld lukte het Real Madrid plots wel om te scoren. Door doelpunten van Luka Modric (minuut 85) en Bellingham (minuut 90+5) werd het toch nog 1-2.

Vinícius meldde zich niet lang na het laatste fluitsignaal op X. “Sorry, en bedankt team!”, schrijft hij, met een aantal peace-emoji’s erachter.

Door de zege is Real Madrid voorlopig koploper van LaLiga. De ploeg van Carlo Ancelotti heeft twee punten meer dan nummer twee Atlético Madrid, dat nog wel een duel tegoed heeft.