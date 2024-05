Vincent Kompany mag plots serieus dromen van overstap naar Europese grootmacht

Bayern München hoopt ergens de komende dagen een nieuwe trainer aan te stellen, zo bevestigt Florian Plettenberg van Sky Sport. Der Rekordmeister voert momenteel positieve gesprekken met Burnley-manager Vincent Kompany, die volgens de Duitse journalist ook de voorkeur geniet van de clubleiding. De 38-jarige oefenmeester hoeft daardoor mogelijk niet opnieuw de Championship in met the Clarets, die dit seizoen degradeerden uit de Premier League.

Bayern zoekt al maanden naar een opvolger van Thomas Tuchel. Onder meer Xabi Alonso, Ralf Rangnick, Julian Nagelsmann, Unai Emery, Hansi Flick en Roberto De Zerbi werden allemaal aan der Rekordmeister gelinkt, maar met geen van deze kandidaten kwam Bayern tot een akkoord.

Maandagavond kwam naar buiten dat Bayern de aandacht naar Engeland had verlegd. Plettenberg wist te melden dat de Duitsers zich richtten op een kleine groep kandidaten uit de Premier League. Eén daarvan was Kompany.

De Belgische oud-verdediger is nu de voornaamste kandidaat om het stokje in de Allianz Arena over te gaan nemen van Tuchel, die deze zomer tóch vertrekt uit Beieren. In februari werd bekend dat de trainer afscheid ging nemen, waarna hij in de maanden daarna met Bayern in gesprek ging om mogelijk toch te blijven. Die gesprekken leverden echter geen akkoord op, waardoor Tuchel alsnog zijn koffers pakt.

Mogelijk wordt Kompany dus zijn opvolger. “We kunnen bevestigen dat er gesprekken tussen Bayern, Kompany en zijn management gaande zijn en ze positief verlopen”, vertelt Plettenberg. “Onze informatie zegt ons dat Kompany op dit moment de voorkeur geniet.”

“De clubleiding is volledig gefocust op de gesprekken met Kompany”, vervolgt de journalist. Plettenberg benadrukt echter dat er nog geen akkoord is bereikt en er ook nog niks getekend is. “Maar Bayern hoopt ergens de komende dagen een nieuwe trainer aan te stellen.”

De journalist weet ook te melden dat Bayern deze week informatie heeft ingewonnen over Mauricio Pochettino, die vertrekt bij Chelsea. Der Rekordmeister heeft echter geen contact gehad met de Argentijn. “Dat is voor ons een teken dat de club volledig gefocust is op Kompany”, aldus Plettenberg.

Kompany is sinds de zomer van 2022 de manager van Burnley, met wie hij in zijn eerste seizoen direct promoveerde naar de Premier League. The Clarets eindigden deze jaargang op de negentiende plaats, waardoor de club komend seizoen weer in de Championship uitkomt.

