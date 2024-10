Viktor Gyökeres kijkt direct na afloop camera in en komt met verwijt aan PSV

Viktor Gyökeres, superspits van Sporting Portugal, is geen fan van het veld in Eindhoven. Dat liet de 26-jarige Zweed direct na afloop van het uitduel met PSV (1-1) blijken, toen hij zich tot een langskomende camera richtte. Gyökeres vergeleek het veld van het Philips Stadion met een schaatsbaan.

Ryan Flamingo bezorgde Gyökeres dinsdag een vervelende avond in Eindhoven. De zomeraanwinst van PSV slaagde er vrij gemakkelijk in om de gevreesde spits in toom te houden. Het goede spel van Flamingo lijkt echter niet de enige reden te zijn waardoor Gyökeres zijn dag niet had tegen PSV.

“Lekker schaatsen hier”, zei Gyökeres direct na afloop, terwijl hij zich richtte tot een camera. Vervolgens liep de spits teleurgesteld door naar het uitvak om de meegereisde fans van Sporting te bedanken.

Dinsdagavond was te zien dat meerdere spelers van Sporting moeite hadden met het veld in Eindhoven. Het beste voorbeeld daarvan was in de tweede helft, toen Eduardo Quaresma alleen op Walter Benítez afliep, maar uitgleed voordat hij het doel onder vuur kon nemen.

Portugese media

In Portugal is men verrast door het goede spel van PSV. Daarbij krijgt ook Flamingo indirect een mooi compliment van A Bola. “Sporting slaagde er maar niet in om kansen te creëren. Viktor Gyökeres werd vakkundig uitgeschakeld door de defensie van PSV.” Sporting heeft na twee wedstrijden vier punten verzameld.

“Na een intense wedstrijd zal Sporting minder balen dan PSV”, concludeert Record. “Omdat PSV het niet afmaakte, kon Bragança een gelijkspel veiligstellen. Een belangrijk punt voor Sporting, dat nu drie punten meer heeft dan PSV.”

Tot slot stelt ook Público dat PSV de wedstrijd had moeten winnen. “Het duel tussen de grote leiders van de Portugese en Nederlandse competitie leek in het voordeel van PSV uit te vallen. Ze waren scherper en meer vastberaden in hun voetbal. Sporting werd verrast door de kracht van de thuisploeg.”