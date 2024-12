Vijf verdachten horen straf na geweld rondom Ajax - Maccabi Tel Aviv: tot zes maanden cel

De rechtbank heeft dinsdagochtend gevangenisstraffen tot zes maanden cel opgelegd voor het geweld rondom het Europa League-duel tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv in Amsterdam begin november (5-0). Vijf verdachten kregen hun straf te horen.

Volgens de NOS zei de rechter dat de straffen hoger liggen dan normaal bij soortgelijke geweldsdelicten. "Gelet op de ernst van de feiten en de context waarin zij zijn gepleegd is een gevangenisstraf op zijn plaats", wordt de rechter geciteerd.

Drie van de vijf verdachten stonden terecht voor onder meer het plegen van openlijk geweld. In twee andere zaken betrof het 'het delen van informatie in een groepsapp die bijdroeg aan het geweld'.

Sefa Ö krijgt de hoogste straf en moet zes maanden de cel in, met aftrek van zijn voorarrest. Rachid O. moet tien weken de cel in, terwijl Umutcan A. en Karavan S. één maand celstraf krijgen. De negentienjarige Lucas D. werd berecht volgens het jeugdstrafrecht en krijgt daarom een werkstraf van honderd uur.

De vijf mannen stonden terecht voor hun rol bij het geweld rondom het Europa League-duel tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv op 7 november. Op een later moment komen nog eens twee verdachten voor de rechter.

Na de wedstrijd was het erg onrustig in de Nederlandse hoofdstad. Volgens de gemeente Amsterdam werden er op meerdere plaatsen in de stad supporters belaagd, mishandeld en met vuurwerk bekogeld en moest de Mobiele Eenheid (ME) meermaals optreden. De onrust leidde nationaal en internationaal tot veel woede en verontwaardiging.

Een dag voor het duel hadden Israëlische voetbalfans in Amsterdam een Palestijnse vlag van een gevel getrokken. Ook werd er schade aangericht aan taxi's. Ruim zestig mensen werden aangehouden rond de wedstrijd. Uiteindelijk kwamen bij justitie zo'n veertig mensen in beeld, onder wie een aantal Israëliërs.