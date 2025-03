VIDEO: PSV-fans ontwaren vlag van Ajax in Emirates Stadium en gaan helemaal los

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Arsenal - PSV, waar de bezoekende fans uit Eindhoven werden geconfronteerd met een pikante vlag.

Een bezoeker van de Champions League-wedstrijd in het Emirates Stadium toonde na afloop van het 2-2 gelijkspel vol trots een Ajax-vlag aan de meegereisde PSV-supporters in het uitvak.

De reactie laat zich raden. De fans van PSV begonnen te fluiten en te joelen en waren duidelijk niet blij om na de uitschakeling in het miljardenbal te worden geconfronteerd met Ajax, de grote rivaal in de Eredivisie. De man, wellicht een supporter van Arsenal, liep met een glimlach op zijn gezicht weg.

PSV kan dit seizoen alleen nog de landstitel veroveren, want de avonturen in de Champions League en TOTO KNVB Beker zijn verleden tijd. Het zal een hels karwei worden voor de ploeg van Peter Bosz, want Ajax heeft een voorsprong van acht punten te pakken, met nog negen duels te gaan.

De nummer twee gaat zaterdag op bezoek bij RKC Waalwijk, terwijl Ajax zondag te maken krijgt met AZ. PSV staat op 30 maart in het Philips Stadion tegenover Ajax.