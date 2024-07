VI noemt namen van vijf spelers uit Nederlands elftal die ‘weten dat ze gaan spelen’ op het EK

De week van de start van het EK is aangebroken en dat betekent dat er knopen doorgehakt gaan worden. Zo ook door Ronald Koeman, die zes dagen voor het openingsduel van het Nederlands elftal al een geraamte van zijn ideale opstelling in zijn hoofd heeft.

Volgens Voetbal International kijkt de bondscoach 'tevreden' terug op de eerste week van de voorbereiding op het eindtoernooi in Duitsland. "Hij ziet zijn spelersgroep frisser, fitter en scherper worden en dat allemaal in een goede sfeer. Maar Ronald Koeman weet ook dat in voetbal een garantie geldt tot de voordeur; wat er nu is, kan over een paar dagen weer anders zijn", schrijft Martijn Krabbendam.

"Daarom belooft hij komende week, tijdens het tweede deel van de stage tijdens het trainingskamp in Wolfsburg, het pedaal nog wat dieper in te drukken. Wie weet dan zelfs met Frenkie de Jong in een prominentere rol dan alleen als de vrije man in het positie- en partijspel. De beoogde regisseur van Oranje zal uiteindelijk toch in de duels moeten durven komen, wil hij kunnen invallen tegen Polen."

Waar over de basisplek van De Jong nog getwijfeld wordt wegens zijn blessure, weet VI een aantal andere spelers te noemen die wél zeker zijn van speeltijd. Dat zijn er volgens Krabbendam 'slechts een paar'.

Zoals bekend is Bart Verbruggen de eerste doelman. Gedurende het EK zal hij steevast aanvoerder Virgil van Dijk, reserve-aanvoerder Nathan Aké en Lutsharel Geertruida in de linie voor zich zien, zo verzekert de Oranje-watcher van VI.

Het enige andere zekerheidje lijkt Memphis Depay te zijn. De transfervrije spits geniet een status aparte onder Koeman en zal, indien fit, altijd spelen onder de Groninger. Onder meer Denzel Dumfries is dus niet zeker van een basisplek in Duitsland. De vleugelverdediger van Inter was de afgelopen jaren steevast de vaste rechtsachter, maar moet door het ijzersterke seizoen en dito optreden tegen Canada van Jeremie Frimpong vrezen voor zijn plekje.

Maandagavond wacht de laatste test op weg naar het EK, als Oranje het in De Kuip opneemt tegen het niet geplaatste IJsland. Vermoedelijk krijgen dan voornamelijk spelers die tegen Canada niet startten een kans vanaf de aftrap.

Vermoedelijke opstelling Nederlands elftal tegen IJsland: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Veerman, Koopmeiners, Reijnders; Simons, Memphis, Gakpo.

