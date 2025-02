Verweij en Driessen raken in discussie over erfenis Mislintat bij Ajax: 'Wegwezen dan!'

Mike Verweij en Valentijn Driessen voeren vrijdag in Kick-Off van De Telegraaf een discussie over het beleid van Ajax. Driessen vindt dat de Amsterdamse club veel meer oog moet hebben voor de doorstroming van talenten richting het eerste elftal. Verweij daarentegen wijst op de aanwezigheid van aankopen uit het tijdperk-Sven Mislintat.

''Sven Mislintat heeft twaalf spelers gehaald, allemaal met volwaardige contracten. Daarin staat dat ze het recht hebben om bij de A-selectie te zitten'', opent Verweij zijn analyse. ''Dus bij Ajax moeten ze als de wiedeweerga van die troep van Mislintat af. Dan komt er ruimte voor spelers.''

''Het is de bedoeling dat Sean Steur, Jan Faberski en uiteraard Bounida erbij komen. En Mokio. En er zijn nog wat jongens die op de deur kloppen. En dat wil Ajax ook'', zo benadrukt de clubwatcher van de ochtendkrant. ''Je wil over grote talenten praten die het goed doen. Daar staat Ajax om bekend. Alleen zat het muur- en muurvast qua doorstroming in de selectie. Omdat er een hoop Ajax-onwaardige spelers rondliepen.''

''Ik vind dat een verkeerde keuze'', haakt Driessen in. ''Dan ga je voor Ajax-onwaardige spelers, om die eventueel weg te kunnen zetten. En de eigen jeugd blokkeer je dan. Dat mag nooit gebeuren.''

''Alex Kroes heeft bij zijn aanstelling gezegd dat hij twee jaar nodig heeft om die grote bezem erdoorheen te halen. Want er moet ruimte worden gemaakt in die selectie'', countert Verweij direct. ''Maar dat mag nooit ten koste gaan van talent'', werpt de niet overtuigde Driessen op. ''De doorstroming moet altijd bestaan. Dat is het punt van doorselecteren.''

''Dat zijn ze nu toch ook aan het doen?'', vraagt Verweij zich hardop af in de discussie over het beleid van Ajax. ''De grote clubs nemen dat verlies. Als het de ontwikkeling van een elftal of jeugdspelers in de weg staat, wegwezen dan!'', heeft Driessen geen boodschap aan de dure spelers van Ajax.

''Dat willen ze ook, maar die troep was onverkoopbaar'', probeert Verweij het nog een keer. Driessen is niet onder de indruk van dat antwoord. ''Dan laat je ze toch niet spelen? Als ze niet goed genoeg zijn. Dat soort jongens mogen nooit talenten in de weg staan, vind ik. En zeker geen talenten die zelf opgeleid zijn.''