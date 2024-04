Verweij begrijpt Ajax niet: ‘Haal hem onmiddellijk, hij kost 3-5 miljoen euro’

Mike Verweij vindt dat Ajax onmiddellijk zaken moet doen met NEC Nijmegen. De journalist laat in de podcast Kick-off van De Telegraaf weten dat hij erg onder de indruk was van het optreden van Philippe Sandler in de verloren bekerfinale tegen Feyenoord (1-0). Volgens Verweij zou Ajax de verdediger voor een bedrag van drie tot vijf miljoen euro kunnen ophalen in Nijmegen.

“Of er nog spelers van NEC opvielen? Die Sandler schoof goed door, dat hadden ze goed gezien”, zo begint Valentijn Driessen. “Die opbouw was in orde, waardoor Sandler kon oversteken naar het middenveld. Maar daarna deed NEC niks met de bal.”

“Sandler speelde wel élke bal vooruit”, haakt Verweij in. “Ik heb het hier al een keer eerder geroepen, maar ik snap niet waarom Ajax niet in actie komt, of nóg niet in actie komt en die jongen onmiddellijk binnenhaalt.”

“Hij had heel erg op zijn cv staan dat hij altijd geblesseerd was, maar volgens mij is hij nu al bijna een heel seizoen fit. Ajax zal toch wat moeten. Die kunnen niet voor het derde jaar op rij 120 miljoen uitgeven.”

“Ze zullen dus inventief moeten zijn. Deze jongen is gratis naar NEC gekomen. Ik denk dat je hem voor drie tot vijf miljoen euro kunt ophalen. Verkoop je dan Sutalo, dan denk ik wel dat je hier wel een veel betere speler aan hebt. Als ik Ajax was, zou ik dus onmiddellijk Sandler halen”, aldus Verweij.

Sandler stond in 2022 onder contract bij Feyenoord, maar de Rotterdammers besloten de optie in zijn contract niet te lichten mede vanwege zijn vermeende blessuregevoeligheid.

In het huidige Eredivisie-seizoen werd Sandler een vaste basiskracht bij NEC. Hij moest wel zeven wedstrijden aan zich voorbij laten gaan wegens blessureleed, al maakt hij sinds 9 december bijna iedere wedstrijd de negentig minuten vol.

