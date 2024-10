Vermoedelijke XI Feyenoord: Brian Priske hakt knoop door over verdedigingspartner Dávid Hancko

Feyenoord gaat woensdag in Lissabon voor zijn vierde opeenvolgende zege. Uit tegen Benfica wachten de Rotterdammers wel een zware uitdaging, al is het vertrouwen momenteel groot. Het duel in Estádio Da Luz begint om 21:00 uur en is te zien op Ziggo Sport.

Feyenoord kende een rommelige start van het seizoen, waarin het na een matige voorbereiding – inclusief 5-0 oefennederlaag tegen Benfica – viermaal gelijkspeelde in de Eredivisie. Inmiddels heeft trainer Brian Priske het op de rit gekregen en is de ploeg vol vertrouwen naar Lissabon afgereisd.

Calvin Stengs, Bart Nieuwkoop, Chris-Kévin Nadje, Gjivai Zechiël, Santiago Gimenez en Quilindschy Hartman zijn er woensdag niet bij, bevestigde Priske op de persconferentie. Wel liet de Deen weten dat Nadje en Zechiël er zondag mogelijk wel bij zijn, wanneer Feyenoord het opneemt tegen FC Utrecht.

Al deze spelers waren er afgelopen weekend tegen Go Ahead Eagles ook al niet bij. Aangezien de Rotterdammers misschien wel hun beste wedstrijd van het seizoen speelden en met 1-5 wonnen, ligt het voor de hand dat er geen wijzigingen in de opstelling zullen plaatsvinden.

Deze week waren er vraagtekens rondom de fitheid van Gernot Trauner en Hugo Bueno, maar Priske bevestigde op de persconferentie dat beide spelers klaar zijn voor een basisplaats. Vermoedelijk krijgt de Oostenrijker weer de voorkeur boven Thomas Beelen. Jordan Lotomba en Dávid Hancko zullen de andere verdedigers zijn, voor doelman Timon Wellenreuther.

Het middenveld staat de laatste weken als een huis en daar zal dan ook niet geschoven worden. Aanvoerder Quinten Timber en Hwang In-beom zijn de twee spelers die nummer 10 Antoni Milambo van rugdekking moeten voorzien.

In de voorhoede zijn er evenmin verrassingen. Ibrahim Osman (rechts) en Igor Paixão (links) zijn de vleugelspelers, Ayase Ueda staat in de spits. Tegen Go Ahead was Osman misschien wel de beste man van het veld. De Ghanees was goed voor een treffer en twee assists.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Lotomba, Trauner, Hancko, Bueno; Hwang, Milambo, Timber; Osman, Ueda, Paixão.